Sánchez pide el "voto útil" para Iceta: "Cataluña necesita su mano izquierda"

El candidato del PSC en las elecciones del 21-D, Miquel Iceta, ha reivindicado el catalanismo que encarna su candidatura para lograr que Cataluña "vuelva a ser rica y plena". Iceta se ha comprometido a hacer "que vuelva el 'seny' y el catalanismo de toda la vida" tras una etapa que tacha de horrible por culpa del independentismo, y en la que el territorio y los ciudadanos se han empobrecido, según él.

Iceta ha estado respaldado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell en el mitin central de los socialistas en Barcelona, ante más de 5.000 personas en el Centre de Convencions Internacional. El candidato del PSC ha hecho suya la máxima catalanista de que 'Unidos ganamos, divididos perdemos' y ha reivindicado el catalanismo "basado en el trabajo bien hecho, los valores, la negociación, el pacto, los avances, el europeísmo y con la legítima voluntad de influir en la política española".

Y ha pedido dejar atrás "el gran fracaso independentista que ha llevado a Catalunya al borde del precipicio" cambiando de rumbo y virando hacia la reconciliación y el cierre de heridas. Ha señalado que 3.000 empresas han trasladado su sede social y que 300.000 catalanes han retirado sus ahorros por el "miedo" que genera el independentismo, y ha prometido aportar estabilidad y tranquilidad.

Si los independentistas vuelven a ganar el jueves, ha alertado, "significará menos empresas, menos empleo, menos Europa, más lío, más división y más caos". Por eso, ningún voto al PSC servirá para "prolongar el contrato a estos dirigentes independentistas que han llevado a Catalunya al borde del desastre".

Con el PSC, "la Cataluña triunfante volverá a ser rica y plena", ha reivindicado parafraseando la primera estrofa del himno de 'Els Segadors', y ha añadido que se dejará la piel para que Cataluña se sienta cómoda y protagonista en España.

Iceta ha pedido concentrar el voto desde el máximo respeto al resto de candidatos: "Albert Rivera dice que, si no se le vota a él, es tirar el voto a la basura. ¡Menudo demócrata de pacotilla, porque todos los votos tienen dignidad!". "No queremos sustituir un monólogo por otro ni sustituir una apuesta aventurera por el retroceso o la marcha atrás", sino que los socialistas ofrecen más autogobierno y políticas sociales, y una mejor financiación. Y lo hace desde el catalanismo no independentista en el que espera aglutinar a todos los progresistas de izquierdas que, como él, están "hartos de la guerra de banderitas".

Sánchez pide el "voto útil" para Iceta: "Cataluña necesita su mano izquierda"

Por su parte, Pedro Sánchez ha pedido concentrar el "voto útil" en Miquel Iceta, ya que Cataluña necesita su "mano izquierda" para acabar con el "conflicto y la crispación" y abrir una era de "diálogo, pacto, concordia y reconciliación". "El único voto de izquierdas es socialista. Reivindico que no haya más conflicto, ni crispación ni sufrimiento de las familias catalanas. Cataluña reclama convivencia, concordia y diálogo, Cataluña necesita la mano izquierda de Iceta", ha dicho Sánchez.

Sánchez ha "animado a todos los catalanes a votar y a hacerlo sin revancha, sin espíritu de rencor, con ilusión y optimismo. Animo a votar por un cambio que una, porque la tarea del próximo president será unir todo lo que el independentismo habrá quebrado, como la economía y la convivencia".

Para el secretario general del PSOE, "el único que lo puede hacer posible es Iceta", por lo que ha apelado a la "mayoría cautelosa" que está "reflexionando" sobre a quién votar: "Reflexionemos conjuntamente. Pedimos el voto útil para formar un gobierno útil de concordia, convivencia y reconciliación entre catalanes".