Qué ocurre si he cambiado de domicilio, ¿lo tengo que notificar para votar el 29N?

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 están cada vez más cerca y una de las dudas más habituales entre los ciudadanos que han cambiado de domicilio recientemente es dónde tendrán que votar. ¿Es necesario comunicar la nueva dirección? ¿Puedo votar en mi nuevo municipio? ¿Qué ocurre si sigo apareciendo en el censo electoral de mi antigua residencia?

Pues la respuesta depende de un factor fundamental: la fecha en la que se formalizó el cambio de empadronamiento.

El censo electoral para las elecciones generales del 29N ya está cerrado y el plazo oficial para presentar reclamaciones acabó el pasado 19 de octubre. Por tanto, quienes hayan cambiado de domicilio no necesitan notificar ahora su nueva dirección para estos comicios, ya que la modificación del padrón no implica necesariamente un cambio en el colegio electoral asignado.

¿Dónde voto si me he mudado?

Para determinar el lugar de votación es necesario comprobar cuándo se realizó el cambio de empadronamiento. La fecha clave para estas elecciones generales es el 1 de agosto de 2026, que marca la diferencia entre quienes podrán votar en su nueva localidad y quienes deberán hacerlo en la anterior.

Si te mudaste y formalizaste el cambio de padrón antes del 1 de agosto de 2026, tu nueva dirección debería figurar automáticamente en el censo electoral definitivo. En ese caso, podrás votar en el colegio electoral correspondiente a tu nuevo domicilio. Eso sí, recuerda que lo determinante siempre es la inscripción que efectivamente conste en el censo.

Por el contrario, si realizaste el cambio de empadronamiento el 1 de agosto o después, la modificación no habrá quedado incorporada al censo utilizado para estas elecciones. Por tanto, seguirás inscrito en tu anterior municipio o distrito y tendrás que votar en el colegio electoral que te correspondía antes de la mudanza.

Desplazarte o votar por correo

Si has cambiado de residencia recientemente y tu inscripción electoral sigue vinculada a tu domicilio anterior, tendrás que desplazarte hasta el colegio asignado para votar presencialmente el 29 de noviembre.

Sin embargo, si la distancia o tus circunstancias personales dificultan ese desplazamiento, existe una alternativa: solicitar el voto por correo. Este procedimiento permite participar en las elecciones sin necesidad de acudir al colegio electoral el día de la votación.

El plazo para solicitar el voto por correo termina el 19 de noviembre de 2026. El trámite puede realizarse presencialmente en cualquier oficina de Correos o por internet, a través de su página oficial, utilizando los medios de identificación electrónica admitidos.

Una vez completada la solicitud y recibida la documentación electoral, deberás seguir las instrucciones y los plazos establecidos para enviar tu voto. No olvides, eso sí, que el plazo para depositar el voto termina el 25 de noviembre.

¿Cómo saber mi colegio electoral?

La forma más segura de comprobar dónde debes votar es consultar tus datos de inscripción en el censo electoral. Este trámite puede realizarse a través de la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE), utilizando un sistema de identificación digital.

En esta consulta podrás comprobar el municipio, el colegio electoral y la mesa que tienes asignados para las elecciones generales del 29 de noviembre.

También es importante revisar la tarjeta censal remitida a los electores, donde figura la información correspondiente al lugar de votación; esta comunicación tiene carácter informativo y no es necesario presentarla para ejercer el derecho al sufragio.

En definitiva, si has cambiado de domicilio antes del 1 de agosto, deberías poder votar en tu nueva localidad; si lo hiciste a partir de esa fecha, tendrás que hacerlo en la anterior. En cualquier caso, conviene consultar los datos oficiales del INE antes de las elecciones para evitar desplazamientos innecesarios o confusiones el próximo 29 de noviembre.