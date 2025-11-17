Rufián, a Mazón: "Usted es un inútil, un mentiroso, un miserable, un homicida y un psicópata"

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Así terminaba Gabriel Rufián su turno de preguntas a Mazón en la comisión de investigación por la DANA: "Ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho".

Juan Muñoz
Publicado:

El momento de máxima tensión durante la comisión de investigación por la DANA, donde Mazón daba explicaciones sobre su gestión aquel fatídico día, llegaba con el turno de Gabriel Rufián.

El portavoz de ERC en el Congreso cargaba con dureza contra el todavía presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, que apenas respondía, utilizando fotos de varias víctimas mortales del temporal y explicando la trágica historia de cada uno de ellos.

"¿Quiere pedir perdón a esta familia?"

Uno de los ejemplos mostrados por Rufián era el de una familia fallecida en la DANA, con un niño de tan solo 4 años. "Sus padres fueron a buscarle al colegio, porque no sabían y nadie los avisó. Cuatro años, señor Mazón, ¿quiere usted pedir perdón a esta familia?, ¿quiere decirles algo?", preguntaba Rufián. "Absolutamente a todos por igual", respondía un Mazón que se negaba a pedir perdón.

"Mienten, mienten porque había vídeos, había noticias, había previsiones días antes de lo que iba a suceder", decía Rufián, a lo que Mazón respondía: "No de esa magnitud".

"Medallas a los escoltas para que no hablen"

"Por cierto, una pregunta, ¿le acompañaron sus escoltas a El Ventorro?", preguntaba Rufián. "Si", respondía Mazón. ¿Le acompañaron a la salida?", volvía a preguntar el portavoz de ERC, a lo que Mazón contestaba "no".

"¿Por qué tienen una condecoración estos escoltas? ¿Qué merito han tenido? Se lo digo yo, tienen el mérito al silencio. Su jefa de Policía no nos explica por qué tienen esa condecoración... Tienen el mérito a la complicidad y al silencio", decía Rufián

"Esas condecoraciones las reparten sus propios compañeros, no tienen ningún tipo de injerencia política", mantenía Mazón, aunque Rufián volvía a insistir: "No me cuente historias, les han dado medallas a los escoltas para que no hablen".

"Usted es un miserable, un homicida y un psicópata"

Así cerraba Rufián su turno de preguntas al presidente en funciones de la Comunidad Valenciana: "Se lo he dicho fuera y se lo digo a la cara, usted es un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata. Ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho y el pueblo de Valencia les deje de votar".

