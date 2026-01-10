El Rey viaja a París al funeral de Tatiana Radziwill

Este sábado, el Rey Felipe VI ha viajado a París para asistir al funeral de Tatiana Radziwill, celebrado en la capital francesa, acompañado de su madre, la reina Sofía, y por sus hermanas: las infantas Elena y Cristina. A la ceremonia también han acudido distintos miembros de la familia real griega y otros parientes de la fallecida.

El funeral ha tenido lugar en la Iglesia Católica de Santo Tomás de Aquino, situada en el distrito VII de la ciudad, cerca de Saint-Germain-des-Prés. Tras la misa, los asistentes se han desplazado al hotel Lutetia, donde el viudo de Tatiana, Jean Fruchaud, junto a sus hijos Fabiola y Alexis, han ofrecido una recepción en su memoria. Entre los asistentes se encontraban la reina Ana María de Grecia, sus hijos Pablo y Alexia, así como Alejandro de Yugoslavia.

Tatiana, una de las personas más cercanas de la reina Sofía

Tatiana Radziwill, fallecía el pasado 19 de diciembre en París a los 85 años de edad, y era prima segunda y una de las personas más cercanas a la reina Sofía. Hija de la princesa Eugenia de Grecia y del noble polaco Dominic Radziwill, nació en París en 1939 y mantuvo desde la infancia una estrecha relación con la reina Sofía y con la princesa Irene. Compartieron el exilio en Sudáfrica durante la Segunda Guerra Mundial y numerosos veranos en Grecia. Tatiana fue, además, dama de honor en la boda de los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía, el 14 de mayo de 1962 en Atenas.

La reina Sofía siempre consideró a Tatiana casi como una hermana y era habitual verlas juntas pasando el verano en Mallorca. De hecho, la princesa pasaba la temporada estival en Marivent con su marido y es quien acompañaba a la reina en las visitas que hacían juntas a varios rincones de la isla.

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en el verano de 2024, en Palma, cuando acudió a cenar con los Reyes, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la princesa Irene. También participó en celebraciones familiares recientes, como la cena celebrada en El Pardo con motivo del 18º cumpleaños de la princesa Leonor.

El martes el Rey volverá a París

El funeral ha coincidido, además, con el segundo aniversario del fallecimiento del rey Constantino de Grecia. Tras este acto, el Rey regresará a Madrid, aunque el próximo martes volverá a París para visitar, junto al presidente francés Emmanuel Macron, la exposición dedicada a Luis de Borbón, el llamado Gran Delfín, antepasado directo de Felipe VI, en el palacio de Versalles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.