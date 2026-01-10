Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

FUNERAL TATIANA RADZIWILL

El Rey viaja a París al funeral de Tatiana Radziwill

El funeral ha tenido lugar en la Iglesia Católica de Santo Tomás de Aquino, situada en el distrito VII de la ciudad. Tras la misa, los asistentes se han desplazado al hotel Lutetia a una recepción en su memoria.

Imagen de la princesa Leonor, la reina Sof&iacute;a y la princesa Tatiana Radziwill

Imagen de la princesa Leonor, la reina Sofía y la princesa Tatiana Radziwill GTRES

Publicidad

Marta Alarcón García
Publicado:

Este sábado, el Rey Felipe VI ha viajado a París para asistir al funeral de Tatiana Radziwill, celebrado en la capital francesa, acompañado de su madre, la reina Sofía, y por sus hermanas: las infantas Elena y Cristina. A la ceremonia también han acudido distintos miembros de la familia real griega y otros parientes de la fallecida.

El funeral ha tenido lugar en la Iglesia Católica de Santo Tomás de Aquino, situada en el distrito VII de la ciudad, cerca de Saint-Germain-des-Prés. Tras la misa, los asistentes se han desplazado al hotel Lutetia, donde el viudo de Tatiana, Jean Fruchaud, junto a sus hijos Fabiola y Alexis, han ofrecido una recepción en su memoria. Entre los asistentes se encontraban la reina Ana María de Grecia, sus hijos Pablo y Alexia, así como Alejandro de Yugoslavia.

Tatiana, una de las personas más cercanas de la reina Sofía

Tatiana Radziwill, fallecía el pasado 19 de diciembre en París a los 85 años de edad, y era prima segunda y una de las personas más cercanas a la reina Sofía. Hija de la princesa Eugenia de Grecia y del noble polaco Dominic Radziwill, nació en París en 1939 y mantuvo desde la infancia una estrecha relación con la reina Sofía y con la princesa Irene. Compartieron el exilio en Sudáfrica durante la Segunda Guerra Mundial y numerosos veranos en Grecia. Tatiana fue, además, dama de honor en la boda de los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía, el 14 de mayo de 1962 en Atenas.

La reina Sofía siempre consideró a Tatiana casi como una hermana y era habitual verlas juntas pasando el verano en Mallorca. De hecho, la princesa pasaba la temporada estival en Marivent con su marido y es quien acompañaba a la reina en las visitas que hacían juntas a varios rincones de la isla.

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en el verano de 2024, en Palma, cuando acudió a cenar con los Reyes, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la princesa Irene. También participó en celebraciones familiares recientes, como la cena celebrada en El Pardo con motivo del 18º cumpleaños de la princesa Leonor.

El martes el Rey volverá a París

El funeral ha coincidido, además, con el segundo aniversario del fallecimiento del rey Constantino de Grecia. Tras este acto, el Rey regresará a Madrid, aunque el próximo martes volverá a París para visitar, junto al presidente francés Emmanuel Macron, la exposición dedicada a Luis de Borbón, el llamado Gran Delfín, antepasado directo de Felipe VI, en el palacio de Versalles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Koldo insiste en que se están vulnerando sus derechos y pide que declaren en el juicio Marlaska, Illa y Francina Armengol

Koldo García, durante años asesor del exministro José Luis Ábalos.

Publicidad

España

Imagen de la princesa Leonor, la reina Sofía y la princesa Tatiana Radziwill

El Rey viaja a París al funeral de Tatiana Radziwill

Miguel Tellado

Tellado, sobre Zapatero: "Ha utilizado nuestro país para blanquear a un régimen sanguinario a cambio de negocios"

Miguel Tellado en la 28ª Interparlamentaria del PP

El PP citará a Paco Salazar en la comisión del Caso Koldo antes de las elecciones en Aragón

Salvador Illa, imagen de archivo
ILLA

Illa defiende el nuevo modelo de financiación autonómica como "el mejor de la historia" y asegura que "nadie pierde"

Muere el fundador del PSC, exdiputado y exsenador Josep Maria Triginer a los 82 años
PSC

Muere Josep Maria Triginer, fundador del PSC, exdiputado y exsenador, a los 82 años

Koldo García, durante años asesor del exministro José Luis Ábalos.
Caso Koldo

Koldo insiste en que se están vulnerando sus derechos y pide que declaren en el juicio Marlaska, Illa y Francina Armengol

La defensa del exasesor de José Luis Ábalaos alega en su escrito de defensa que está sufriendo una "indefensión material" por no haber recibido sus dispositivos móviles incautados por la UCO. Pide su absolución y se queja de que Jéssica Rodríguez no esté imputada

Miriam Nogueras
Acuerdo

Junts rechaza el acuerdo de Sánchez con Junqueras

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha asegurado en Espejo Público, que todavía desconocen los detalles del acuerdo al que han llegado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras sobre la financiación catalana. Un rechazo que supondría que las arcas de la Generalitat catalana dejen de recibir 5.000 millones de euros extra.

El rey Felipe VI interviene durante la clausura la X Conferencia de embajadores

El rey Felipe VI apela al Derecho Internacional y pide que se lleve a cabo una "verdadera transición" democrática y pacífica en Venezuela

Page

Page pide elecciones ante la reforma de financiación y alerta de un "atropello" a la igualdad

Imagen de archivo del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

La Audiencia Nacional abre diligencias previas por una querella contra Zapatero por presunta colaboración con el régimen de Maduro en Venezuela

Publicidad