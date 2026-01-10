Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Tribunal Supremo confirma la condena a 12 años de prisión a un padre por violar a su hija en Lanzarote

El Alto tribunal rechaza el incidente de nulidad presentado por el acusado, que deberá pagar además 20.000 euros a la víctima, ratificando la sentencia de instancias previas.

Imagen de archivo del Tribunal Supremo (TS).Getty

Lola Márquez Romero
Publicado:

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el incidente de nulidad presentado por un hombre condenado a 12 años de prisión y al pago de 20.000 euros por haber abusado sexualmente de su hija durante varios meses, cuando la menor tenía 11 años. Los hechos se produjeron en su vivienda en Arrecife, Lanzarote, entre marzo y noviembre de 2016.

Según los distintos órganos judiciales, el acusado se aprovechó de su rol de padre para someter a la menor a continuos actos de índole sexual, que comenzaron con tocamientos y terminaron con relaciones completas.

En 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y el TS hizo lo mismo en octubre del mismo año. Con el reciente rechazo del incidente de nulidad, se abre la posibilidad de que el condenado recurra ahora ante el Tribunal Constitucional.

El padre alegó falta de pruebas y vulneración de su derecho a un proceso con todas las garantías, citando como ejemplo que durante la exposición final del letrado, los magistrados supuestamente hablaban entre ellos sin prestar atención. El TS respondió que es exigible una escucha "atenta" durante la vista, pero esto no impide que los miembros del tribunal intercambien opiniones en el momento de las conclusiones.

Entre las pruebas clave del caso se encuentra una grabación realizada al acusado sin que éste lo supiera, así como un informe psicológico de la menor. El informe refleja secuelas compatibles con el abuso denunciado, describiendo un estado de "hiperactivación" caracterizado por pérdida de apetito, problemas de sueño y concentración, y ataques de pánico. Estos síntomas han disminuido desde que la menor no convive con su padre, aunque persisten algunos procedentes de estrés postraumático.

El acusado también alegó que se le impidió interrogar a la denunciante sobre posibles abusos por parte de un tío, para determinar si esos hechos podían influir en el caso. El TS indicó que esos episodios tuvieron menor relevancia y no afectan la validez del procedimiento judicial.

Impacto psicológico en las víctimas de abusos sexuales

Los expertos destacan que los menores que sufren abusos sexuales presentan con frecuencia secuelas emocionales y conductuales que pueden persistir durante años, incluso tras separarse del agresor. Los síntomas incluyen ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, problemas de concentración y episodios de estrés postraumático. La intervención temprana y el apoyo psicológico son fundamentales para mitigar estos efectos y favorecer la recuperación emocional de las víctimas.

