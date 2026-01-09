Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Acuerdo

Junts rechaza el acuerdo de Sánchez con Junqueras

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha asegurado en Espejo Público, que todavía desconocen los detalles del acuerdo al que han llegado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras sobre la financiación catalana. Un rechazo que supondría que las arcas de la Generalitat catalana dejen de recibir 5.000 millones de euros extra.

Miriam Nogueras

Miriam Nogueras avisa que Junts rechaza el nuevo pacto entre Pedro Sánchez y Junqueras: "Dicen que somos radicales, lo que no somos es conformistas" | Europa Press

Publicidad

Redacción
Actualizado:
Publicado:

La lucha entre los independentistas catalanes de ERC y Junts afecta, de nuevo, al Gobierno de Sánchez. Nogueras ha asegurado a Susanna Griso, en Espejo Público, que su objetivo es quedar fuera de la financiación común y que Cataluña tenga "la llave de la caja", que gestione lo que "producen los ciudadanos de Cataluña".

Según la portavoz de Junts en el Congreso, con este acuerdo que ayer afianzaron Sánchez y Junqueras "no salimos del café para todos", no es un nuevo modelo para Cataluña sino que, asegura, es lo mismo de lo que llevan hablando los últimos 20 años. Algo así como una actualización del sistema de financiación que ya existe.

En todo caso, no despeja la duda de si lo hacen para no validar a ERC o porque, realmente, no están de acuerdo con este modelo de financiación del cual, confirma, que todavía no tienen los detalles. Por lo que no pueden, dice Nogueras, tomar una decisión al respecto en este momento.

En cuanto a rechazar los 5.000 millones de euros que recibiría la Generalitat Catalana, la portavoz de Junts ha sido tajando y ha asegurado a Susanna Griso que en los últimos meses su partido ha conseguido arrancar al Gobierno central más de 6.800 millones de euros sin necesidad de "hacerse la foto con Pedro Sánchez", ni montar "ninguna escenificación para nada".

Nogueras ha aprovechado para arremeter contra Esquerra Republicana a los que pregunta que si "va a renunciar a casi 30.000 millones de euros que se van a Madrid de los catalanes y que no vuelven".

Sobre su posición de bloqueo al Gobierno de Sánchez, Nogueras advierte de que "algunos dicen que somos radicales, lo que no somos es conformistas y vamos a batallar por lo que les corresponde a los catalanes". Dejando claro que el nivel de tensión no se ha relajado desde que el pasado mes de noviembre Junts formalizara su ruptura con La Moncloa. Por lo que, no da la sensación de que esta medida vaya a salir adelante ya que, llegado el momento, Sánchez necesitará los votos de Junts en el Congreso de los Diputados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El buque Cantabria habría participado en una operación secreta en Groenlandia para abastecer a un guardacostas de EE.UU.

Antena3 Noticias

Publicidad

España

Koldo García, durante años asesor del exministro José Luis Ábalos.

Koldo insiste en que se están vulnerando sus derechos y pide que declaren en el juicio Marlaska, Illa y Francina Armengol

Miriam Nogueras

Junts rechaza el acuerdo de Sánchez con Junqueras

El rey Felipe VI interviene durante la clausura la X Conferencia de embajadores

El rey Felipe VI apela al Derecho Internacional y pide que se lleve a cabo una "verdadera transición" democrática y pacífica en Venezuela

Page
Page

Page pide elecciones ante la reforma de financiación y alerta de un "atropello" a la igualdad

Imagen de archivo del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero
Caso Koldo

La Audiencia Nacional abre diligencias previas por una querella contra Zapatero por presunta colaboración con el régimen de Maduro en Venezuela

Imagen del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán
Santos Cerdán

Cerdán, imputado por falso testimonio en la comisión del 'Caso Koldo' en el Senado

Tendrá que acudir el próximo 5 de febrero al juzgado para responder por un delito de falso testimonio.

Feijóo en Espejo Público.
Tribunales

Feijóo admite que Mazón no le informó de la Dana y conoció los hechos a través de teletipos

Feijóo ha explicado, siempre según las fuentes presentes en el interrogatorio, que tuvo información de la Dana a partir del martes a las 19:59 horas al leer varios teletipos.

Buque cantabria

El buque Cantabria habría participado en una operación secreta en Groenlandia para abastecer a un guardacostas de EE.UU.

Ayuso se reúne con Milei en Buenos Aires

Ayuso se reúne con Milei en Buenos Aires en un encuentro de carácter personal

Feijóo avisa a Sánchez que la "igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio" tras el pacto con ERC

Las comunidades del PP salen tromba contra el acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica: "Es la foto de la desigualdad"

Publicidad