Junts rechaza el acuerdo de Sánchez con Junqueras

La lucha entre los independentistas catalanes de ERC y Junts afecta, de nuevo, al Gobierno de Sánchez. Nogueras ha asegurado a Susanna Griso, en Espejo Público, que su objetivo es quedar fuera de la financiación común y que Cataluña tenga "la llave de la caja", que gestione lo que "producen los ciudadanos de Cataluña".

Según la portavoz de Junts en el Congreso, con este acuerdo que ayer afianzaron Sánchez y Junqueras "no salimos del café para todos", no es un nuevo modelo para Cataluña sino que, asegura, es lo mismo de lo que llevan hablando los últimos 20 años. Algo así como una actualización del sistema de financiación que ya existe.

En todo caso, no despeja la duda de si lo hacen para no validar a ERC o porque, realmente, no están de acuerdo con este modelo de financiación del cual, confirma, que todavía no tienen los detalles. Por lo que no pueden, dice Nogueras, tomar una decisión al respecto en este momento.

En cuanto a rechazar los 5.000 millones de euros que recibiría la Generalitat Catalana, la portavoz de Junts ha sido tajando y ha asegurado a Susanna Griso que en los últimos meses su partido ha conseguido arrancar al Gobierno central más de 6.800 millones de euros sin necesidad de "hacerse la foto con Pedro Sánchez", ni montar "ninguna escenificación para nada".

Nogueras ha aprovechado para arremeter contra Esquerra Republicana a los que pregunta que si "va a renunciar a casi 30.000 millones de euros que se van a Madrid de los catalanes y que no vuelven".

Sobre su posición de bloqueo al Gobierno de Sánchez, Nogueras advierte de que "algunos dicen que somos radicales, lo que no somos es conformistas y vamos a batallar por lo que les corresponde a los catalanes". Dejando claro que el nivel de tensión no se ha relajado desde que el pasado mes de noviembre Junts formalizara su ruptura con La Moncloa. Por lo que, no da la sensación de que esta medida vaya a salir adelante ya que, llegado el momento, Sánchez necesitará los votos de Junts en el Congreso de los Diputados.

