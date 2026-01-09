Koldo insiste en que se están vulnerando sus derechos y pide que declaren en el juicio Marlaska, Illa y Francina Armengol

La fecha del juicio sobre la rama de las mascarillas del Caso Koldo podría ser inminente. José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García, los tres imputados en el Tribunal Supremo, ya han presentado sus escritos de defensa, es decir, sus últimas peticiones de cara al juicio que podría producirse en el primer cuatrimestre de este año.

El último en presentar el escrito -esta misma mañana- ha sido el exasesor de Ábalos que da nombre al propio caso. Koldo García ha seguido una línea similar a José Luis Ábalos en cuanto a peticiones de testigos en el juicio. García también pide la declaración del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, presidenta de Baleares durante la pandemia y que compró a través de esa administración mascarillas a la empresa vinculada con Koldo García. Pero Koldo añade en sus peticiones a Salvador Illa, el exministro de Sanida y actual presidente de la Generalitat de Cataluña.

En su escrito, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, Koldo, insiste en la línea de defensa que ha seguido en los últimos meses: su queja constante por la "indefensión" que le supone la negativa por parte de la justicia a que le devuelvan sus dispositivos móviles incautados durante su detención.

Uno de los argumentos que da sobre esta indefensión a lo largo de las 132 páginas del escrito es la imposibilidad de pedir de nuevo que compareciera en instrucción Jéssica Rodríguez, exnovia de Ábalos, como investigada. De hecho Koldo se muestra sorprendido en varias ocasiones de que Jéssica y Claudia Montes, examiga de Ábalos, no estén imputada habiéndose beneficiado presuntamente de objetos, pisos pagados con dinero de la supuesta trama o incluso obteniendo trabajos en la administración pública por la influencia de José Luis Ábalos. "Doña Jéssica Rodríguez, que es persona beneficiada, no se encuentra entre las personas investigadas, vulnerando de nuevo por ello nuestro derecho de defensa", reza el escrito.

Koldo deja fuera de su lista de testigos a Ángel Víctor Torres

Otro de los puntos relevantes en el documento es la alusión en repetidas ocasiones de que en el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres hay una "exculpación" hacia Koldo García. El exasesor de Ábalos siempre se ha mostrado muy cercano al expresidente de Canarias, llegando a decir en varias entrevistas que le considera un hombre "íntegro".

La relación entre Koldo y el ahora ministro Torres tomó consistencia cuando salieron a la luz varios mensajes entre ellos durante la pandemia. Ángel Víctor Torres le aseguró en varias ocasiones que estaba encima del pagó que Canarias tenía que realizar a la empresa 'Soluciones de gestión', llegó a desahogarse con Koldo. Esta buena relación entre presidente autonómico y asesor de Transportes se refleja también en que Koldo García ha excluido de su petición de testigos al ministro Torres. Ábalos, en cambio, sí ha pedido que Ángel Víctor Torres testifique en el juicio.

