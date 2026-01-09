Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Josep Maria Triginer, fundador del PSC, exdiputado y exsenador, a los 82 años

Josep Maria Triginer ingresó en las Juventudes Socialistas durante el franquismo en 1962, y fue impulsor y primer secretario de la reconstrucción de la Federación Catalana del PSOE en la etapa final de la dictadura.

Paula Hidalgo
Publicado:

Josep Maria Triginer, fundador del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), exdiputado en el Congreso y exsenador, ha fallecido este viernes a los 82 años, según ha informado el PSC en un mensaje en la red social X.

Nacido en Agramunt, en la provincia de Lleida, en 1943, Josep Maria Triginer se incorporó a las juventudes Socialistas en 1962, en pleno franquismo. Durante la etapa final de la dictadura fue uno de los impulsores y primer secretario de la reconstrucción de la Federación Catalana del PSOE.

Fue elegido diputado en el Congreso en las elecciones de 1977 y mantuvo el escaño hasta 1989. Durante esos años, fue junto a Joan Reventós el representante del PSC en la firma de los Pactos de la Moncloa. Posteriormente, 2009695397175013479.

Un papel clave en la creación del PSC

Triginer tuvo un papel destacado en la construcción del PSC como partido en 1978. Ese mismo año, formó parte de la comisión del Congreso que redactó el anteproyecto del Estatut d'Auonomia de Catalunya.

También fue uno de los parlamentarios que negociaron con el president de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, el restablecimiento de la Generalitat Provisional. Entre 1977 y 1980 ejerció como conseller de este gobierno provisional, hasta la celebración de las primeras elecciones catalanas tras la recuperación democrática.

A lo largo de su trayectoria institucional, fue además consejero de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, actual Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Reconocimiento desde el PSC

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha lamentado su fallecimiento en un mensaje en X, en el que ha definido a Triginer como un referente del socialismo catalán. "Su compromiso con la democracia, la justicia social y Catalunya siempre serán un referente para nosotros", ha señalado Illa recordando el legado de Josep Maria Triginer.

