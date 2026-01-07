El buque 'Cantabria' pudo haber ayudado a repostar un barco de EE. UU. que participó en la persecución del petrolero ruso

Este miércoles, el Ejército de Estados Unidos confirmó la interceptación del petrolero Bella 1, de bandera rusa, por presuntas vulneraciones de las sanciones estadounidenses relacionadas con el comercio de petróleo venezolano. Según fuentes militares, la operación forma parte de la estrategia de Washington para impedir la exportación de crudo de Caracas a través de rutas y buques considerados ilícitos.

En medio de este contexto, varios medios gallegos, como 'La Voz de Galicia' o 'El Progreso de Lugo', han publicado que el buque de aprovisionamiento en combate "Cantabria", de la Armada española, podría haber ayudado a repostar a uno de los barcos estadounidenses implicados en la persecución del petrolero ruso.

Ante estas informaciones, Antena 3 Noticias se ha puesto en contacto con Moncloa, que ha evitado pronunciarse y ha remitido las preguntas al Ministerio de Defensa. Desde el ministerio de Margarita Robles, no han dado respuesta sobre la supuesta colaboración y rechazan la versión difundida por los medios.

A través de una orden

Fuentes oficiales señalan que el Bella 1 formaría parte de la llamada "flota fantasma", una red de barcos que, según Estados Unidos, Rusia utiliza para esquivar las sanciones impuestas al sector energético venezolano. La interceptación se habría realizado siguiendo una orden de un tribunal federal estadounidense y con la coordinación de varios organismos del Gobierno.

Al poco tiempo se conoció que Estados Unidos había interceptado otro petrolero en el Caribe, esta vez con bandera de Camerún, dentro de la misma campaña de presión sobre el tráfico de crudo vinculado a Venezuela. El Departamento de Justicia, en coordinación con el Departamento de Defensa, confirmó que el operativo se llevó a cabo con medios navales estadounidenses. En el dispositivo participó la fragata USS Munro, perteneciente a la Guardia Costera, responsable de las tareas de localización, seguimiento e interceptación de los buques sospechosos.

Rusia indignada

Por su parte, Rusia ha denunciado la "intercepción ilegal" del petrolero 'Marinera', que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales. Sostienen que esta acción viola la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre el derecho del mar, que establece la libertad de navegación en alta mar.

Según los rusos, ningún Estado puede emplear la fuerza contra buques correctamente registrados bajo la jurisdicción de terceros países cuando se encuentran en mar abierto. El Gobierno ruso insiste en que estas interceptaciones vulneran el marco legal internacional que regula la seguridad y la circulación en los océanos.

