Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Buque

El buque 'Cantabria' pudo haber ayudado a repostar un barco de EE. UU. que participó en la persecución del petrolero ruso

Medios gallegos apuntan a un posible apoyo logístico del buque español a EE. UU.

Imagen de archivo del buque 'Cantabria'

El buque 'Cantabria' pudo haber ayudado a repostar un barco de EE. UU. que participó en la persecución del petrolero ruso | agencias

Publicidad

Este miércoles, el Ejército de Estados Unidos confirmó la interceptación del petrolero Bella 1, de bandera rusa, por presuntas vulneraciones de las sanciones estadounidenses relacionadas con el comercio de petróleo venezolano. Según fuentes militares, la operación forma parte de la estrategia de Washington para impedir la exportación de crudo de Caracas a través de rutas y buques considerados ilícitos.

En medio de este contexto, varios medios gallegos, como 'La Voz de Galicia' o 'El Progreso de Lugo', han publicado que el buque de aprovisionamiento en combate "Cantabria", de la Armada española, podría haber ayudado a repostar a uno de los barcos estadounidenses implicados en la persecución del petrolero ruso.

Ante estas informaciones, Antena 3 Noticias se ha puesto en contacto con Moncloa, que ha evitado pronunciarse y ha remitido las preguntas al Ministerio de Defensa. Desde el ministerio de Margarita Robles, no han dado respuesta sobre la supuesta colaboración y rechazan la versión difundida por los medios.

A través de una orden

Fuentes oficiales señalan que el Bella 1 formaría parte de la llamada "flota fantasma", una red de barcos que, según Estados Unidos, Rusia utiliza para esquivar las sanciones impuestas al sector energético venezolano. La interceptación se habría realizado siguiendo una orden de un tribunal federal estadounidense y con la coordinación de varios organismos del Gobierno.

Al poco tiempo se conoció que Estados Unidos había interceptado otro petrolero en el Caribe, esta vez con bandera de Camerún, dentro de la misma campaña de presión sobre el tráfico de crudo vinculado a Venezuela. El Departamento de Justicia, en coordinación con el Departamento de Defensa, confirmó que el operativo se llevó a cabo con medios navales estadounidenses. En el dispositivo participó la fragata USS Munro, perteneciente a la Guardia Costera, responsable de las tareas de localización, seguimiento e interceptación de los buques sospechosos.

Rusia indignada

Por su parte, Rusia ha denunciado la "intercepción ilegal" del petrolero 'Marinera', que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales. Sostienen que esta acción viola la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre el derecho del mar, que establece la libertad de navegación en alta mar.

Según los rusos, ningún Estado puede emplear la fuerza contra buques correctamente registrados bajo la jurisdicción de terceros países cuando se encuentran en mar abierto. El Gobierno ruso insiste en que estas interceptaciones vulneran el marco legal internacional que regula la seguridad y la circulación en los océanos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

El Gobierno propone subir el SMI un 3,1% en 2026 y limita los tipos de interés de los préstamos al consumo

El Gobierno plantea una subida del SMI del 3,1% para 2026, sin tributación en el IRPF

Publicidad

España

Imagen de archivo del buque 'Cantabria'

El buque 'Cantabria' pudo haber ayudado a repostar un barco de EE. UU. que participó en la persecución del petrolero ruso

El logo de Grok aparece en la pantalla de un smartphone, y al fondo, el logo de la red social 'X'

El Gobierno pide a la Fiscalía investigar a Grok, la IA de 'X', por presuntos delitos de pornografía infantil

Los whatsapps de Sánchez a Ábalos en 2024: “Sabes que te quiero como amigo”

Los whatsapps de Sánchez a Ábalos en 2024: “Sabes que te quiero como amigo”

Pedro Sánchez felicita la navidad a los militares de misión en el extranjero: "Sois la mejor versión de España"
Envío tropas

El Gobierno tendrá que recurrir al PP si quiere tener el aval del Congreso para enviar tropas a Ucrania

Los abogados de Ábalos renuncian a su defensa por motivos económicos
Juicio

La lista de testigos que solicita Ábalos para el juicio, entre ellos Víctor Torres, Marlaska y Armengol

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares
Consejo de Ministros

Albares, ante el deseo de Trump por hacerse con Groenlandia: "Lo que somos como país y como Unión Europea está en juego"

El actual ministro de Asuntos Exteriores ha estado presente en la primera rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde ha reafirmado la posición de España y pide avanzar "hacia una soberanía europea, política, comercial y también en política exterior".

El Gobierno plantea una subida del SMI del 3,1% para 2026, sin tributación en el IRPF
Salario

El Gobierno propone subir el SMI un 3,1% en 2026 y limita los tipos de interés de los préstamos al consumo

También se ha comprometido a empezar a estudiar "seriamente" reglas de relajación de las normas de desindexación en la contratación pública.

Borja Sémper junto a Feijóo

Borja Sémper reaparece junto a Feijóo tras meses alejado de la política por su tratamiento contra el cáncer

José Luis Ábalos

El Supremo rechaza que Ábalos comparezca en la comisión del 'caso Koldo' mañana en el Senado

El instructor abre juicio oral contra Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

El juez manda al banquillo a Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

Publicidad