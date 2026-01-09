El buque Cantabria habría participado en una operación secreta en Groenlandia para abastecer a un guardacostas de EE.UU.

El buque de aprovisionamiento en combate 'Cantabria', uno de los navíos de la Armada Española, ya está de vuelta en su base de Ferrol después de completar una operación que ha despertado rumores en los últimos días. El navío zarpó el pasado 1 de enero en lo que se ha descrito como una "misión relámpago y confidencial", bautizada con el nombre 'Operación Reyes Magos'.

La labor del navío habría sido dar apoyo logístico a una embarcación de Estados Unidos, supuestamente uno de los implicados en la persecución e interceptación de un petrolero ruso. Una operación en la que el 'Cantabria' habría abastecido a un guardacostas de Estados Unidos.

Aunque fue el miércoles varios medios gallegos como 'La Voz de Galicia' o 'El Progreso de Lugo', publicaron el barco habría participado en una misión secreta en aguas próximas a Groenlandia. Ante estas informaciones, Antena 3 Noticias contactó con Moncloa pero remitieron el asunto al Ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles. Sin embargo, fuentes del ministerio han evitado confirmar o desmentir esta colaboración española.

Sin embargo, horas antes el Ejército de Estados Unidos confirmó la interceptación del petrolero Bella 1, de bandera rusa, por supuestas violaciones de las sanciones impuestas por Washington sobre el comercio de petróleo venezolano.

Según fuentes militares norteamericanas, el barco formaría parte de la llamada "flota fantasma", una red de navíos que, según la Casa Blanca, Rusia emplea para eludir las restricciones al sector energético de Venezuela. Las autoridades militares estadounidenses explicaron la detención del buque forma parte de una estrategia más amplia de Washington para frenar la exportación de crudo de Venezuela a través de rutas consideradas ilegales o encubiertas.

