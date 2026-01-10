Cataluña gestionará el 80% del IVA, algo que no hará ninguna otra autonomía

Junqueras, Presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, está inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia para ocupar un cargo público hasta el año 2031. Sin embargo, este pasado jueves ha sido recibido por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Tras esta reunión, Cataluña recibirá casi 4.700 millones de euros de financiación autonómica. Un reparto parta todas las Comunidades Autónomas que solo ha sido negociado con una de ellas. Hoy el presidente de ERC, ha dado más detalles de ese acuerdo con beneficios que sólo tendrá Cataluña.

Beneficios únicos para Cataluña

"Un traspaso adicional del IVA, un 22 por ciento que sumado a lo que ya teníamos concedido con el resto de comunidades, nos llevará a que Cataluña gestione cerca del 80 % del IVA. A eso hay que sumar el 55 % del IRPF y el 58% de los impuestos especiales" Esto es lo que ha anunciado hoy Oriol Junqueras. El presidente de Esquerra además, ha querido hacer hincapié en que mas haya de las cifras, esto supone una mayor autonomía para su territorio. Junts no ha querido entrar a valorar este acuerdo que ha conseguido ERC y que es beneficioso para Cataluña, por eso ha preferido centrarse en que Salvador Illa, Presidente de la Generalitat, no consigue desbloquear la situación y aprobar los presupuestos, algo que tras este acuerdo con ERC podría solucionarse.

Reacciones dentro del PSOE

Juan Alfonso Ruiz, Consejero de hacienda de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, ha sido crítico con esta financiación "No puede ser bueno lo que ha acordado una sola Comunidad Autónoma pueda satisfacer las demandas de todas las Comunidades Autónomas". Muy diferente es la visión que tiene María Jesús Montero, Vicepresidenta del Gobierno además de Ministra de Economía y candidata a la Junta de Andalucía que ve con muy buenos ojos esta financiación para su tierra "La realidad es que el resultado del modelo de financiación, proporciona a Andalucía más recursos que a ninguna otra Comunidad Autónoma". Menos beneficiada ha salido Aragón. Pilar Alegría, que opta a presidir el Gobierno de Aragón, dice que "En vez de criticar la financiación, el presidente Azcón debería explicarnos a los Aragoneses en qué se va a invertir ese dinero que vamos a recibir"

Oposición

Jorge Azcón, ve en este debate, el tema central de la campaña electoral que está en marcha ahora en Aragón. "Pilar Alegría va a tratar de convencernos a los aragoneses de que una financiación privilegiada para Cataluña nos beneficia a Aragón" esta es la postura del presidente aragonés, más haya ha querido ir Miguel Tellado. El Secretario General del Partido Popular, tilda este acuerdo de "corrupción política comprando el apoyo de los independentistas con el dinero de los españoles"

