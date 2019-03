Rubalcaba: "Cuanto más poder tenga Susana Díaz, mejor para el PSOE"

En una entrevista en una radio nacional, Alfredo Pérez Rubalcaba ha subrayado que "el PSOE de Andalucía es clave para el PSOE", así que le parece "fantástico" que en esa comunidad "haya un relevo y se haga bien", y que esté al frente una persona "que cada vez tiene más poder y más fuerza". Así, preguntado sobre cuánto manda Susana Díaz, su respuesta ha sido: "Cuanto más mejor".

Además, ha considerado "inteligente" el "ejercicio de suma" que está haciendo Díaz en el partido, con la elección de la exconsejera Micaela Navarro como presidenta de la federación --"está haciendo las cosas muy bien", ha dicho--.

Preguntado por la opinión de Díaz sobre la fecha de las primarias, el jefe de la oposición ha evitado dar pistas. Una vez más, ha afirmado que la fecha la pondrá el Comité Federal del partido en enero y que se adoptará por "consenso", posiblemente incluso por unanimidad, para lo que hablará previamente con los secretarios generales.

El líder socialista ha comentado las palabras de Felipe González sobre su supuesto problema de liderazgo --"parece que no es sólo yo, pero eso no lo hace mejor"-- y le ha devuelto el elogio en el que dijo que es la "mejor cabeza política de España". "No, la mejor es él", ha replicado.

No da a Cataluña por perdida

Ha subrayado también que los socialistas no dan Cataluña por perdida, sino que PSOE y PSC están haciendo un esfuerzo para ofrecer soluciones a la relación entre Cataluña y España, que "pasa por muy malos momentos".

A su juicio, "lo que pasa en el PSC es reflejo de lo que está pasando en la sociedad catalana". Y además, cree que en este momento "está más claro que nunca" que PSOE y PSC comparten un proyecto, no sólo "socialdemócrata" sino también en lo "territorial".

El jefe de la oposición ha aludido así veladamente a la decisión del PSC de desmarcarse de la vía elegida por la Generalitat para impulsar una consulta y ha vuelto a defender su opción de reforma federal de la Constitución, porque cree que resolvería el problema catalán y también todos los problemas territoriales. "Es lo que se va a abrir, lo llaman el tercer espacio, y su característica fundamental es el diálogo, es lo que da fortaleza al PSOE", ha argumentado.

Las cuchillas en la valla de Mellila

Rubalcaba ha respondido al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que no hace falta que pida informes sobre la concertina de la valla fronteriza de Melilla, refiriéndose al tipo de alambre de la valla, porque España ya vivió esa experiencia.

"Efectivamente, Mariano, las cuchillas cortan, quítalas esta tarde".

El secretario del PSOE ha recordado que él, como ministro del Interior, retiró las cuchillas de la valla de Melilla en el año 2007 porque son un sistema de protección "inhumano", que no sólo cortan sino que incluso alguien puede morir si queda enganchado.

"Que no busque informes, que ya los hay, pero se lo digo yo, que es más fácil (...) que me llame por teléfono y se lo digo: las cuchillas cortan", ha subrayado.

Rubalcaba también se ha referido al proyecto de ley de seguridad ciudadana, ha apuntado que en realidad es "una ley de orden público, tremenda", que si se aprueba en los términos que se van conociendo va a retrotraer al país a "tiempos preconstitucionales".

En este contexto, ha considerado que la primera parte de la legislatura de Rajoy ha consistido en "recortar" derechos sociales y laborales y ha pronosticado que ahora les toca "a los otros derechos", como el de huelga, manifestación, expresión o aborto.

"La renovación del CGPJ podría llegar en los próximos días"

Asimismo, el líder socialista ha desvelado que ha hablado ya con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el resto de candidatos para completar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y ha dicho que existe buena disposición para cerrarla en los próximos días.

Rubalcaba ha defendido el acuerdo parlamentario alcanzado esta semana entre PP, PSOE, CiU, PNV, IU y UPN para renovar los magistrados cuyo nombramiento depende de las Cortes y ha subrayado que ha sid<

También ha dejado claro que el PSOE quiere garantizar el funcionamiento de las instituciones, frente a la actuación del PP cuando estaba en la oposición, que mantuvo "bloqueado" dos años la renovación del Poder Judicial.

Ha señalado que tienen "muy mala pinta" los "ceses y cambios continuos" en la Agencia Tributaria (AT) y ha avanzado que el PSOE va a utilizar todos los instrumentos que están a su alcance para conocer qué está pasando con ese organismo, tras el cese de una inspectora que rechazó un recurso de reposición de la cementera Cemex por una sanción millonaria.

El PSOE llevará el tema al Parlamento, primero a través de preguntas e interpelaciones, pero su secretario general no descarta "ningún instrumento" para llegar "al fondo" del asunto, después de otras polémicas ya vividas en torno a la AT como la "oscura amnistía fiscal" o el informe sobre las donaciones ilegales al PP