El rey emérito asegura no tener remordimientos por sus "errores" y espera que los españoles lo perdonen

El rey emérito Juan Carlos I ha declarado que no se arrepientede sus "errores" en su vida personal, aunque confía en que los españoles acaben perdonándolo. Además, ha defendido la labor de su hijo, Felipe VI, al que ha definido como un "buen rey".

Juan Carlos I ha sido entrevistado por la cadena francesa 'France 3' en su exilio en Abu Dhabi debido a la reciente publicación en Francia de 'Reconciliación', sus memorias, en la que ha repasado su trayectoria y su vida, su relación con Franco, la Transición y terminando por su abdicación y exilio.

En la entrevista, el rey emérito defiende su legado y la Constitución de 1978, que afirma que es el logro del que se siente más orgulloso, y también reconoce su añoranza por España, pese a viajar una vez al mes para las regatas, y su deseo de regresar.

"Todos los hombres cometen errores, todo el mundo los comete", ha declarado tras ser preguntado sobre las informaciones que empezaron a aparecer sobre él desde 2008, como cuentas en Suiza, su relación con Corina Larssen o su viaje de caza a Botsuana, y las críticas que recibe por ello.

"Estoy acostumbrado a escuchar de todo y cada persona puede pensar lo que quiera", ha afirmado, esgrimiendo en su defensa que "todo está arreglado, todo ha terminado y estoy tranquilo", refiriéndose a las investigaciones judiciales en su contra que finalmente no prosperaron.

El rey no se arrepiente ni guarda remordimientos

Ante la pregunta del periodista Stéphane Bern "¿se arrepiente de algo?", el rey emérito responde un rotundo "no". "¿Tiene remordimientos?", añade Bern, a lo que el antiguo rey responde con otro "no" y añade que intenta "no tenerlos". Sin embargo, tras preguntarle si sería más cuidadoso en caso de poder volver atrás, ha reconocido que "naturalmente que sí".

Balance de su vida y de su legado

Respecto a sus casi 40 años de reinado, Juan Carlos I ha defendido su trayectoria. "He servido a España y a los españoles", en ocasiones en detrimento de no prestar atención a su familia, ha sostenido. "Espero que me perdonen y que los españoles comprendan lo que he hecho", ha expresado Juan Carlos I.

Además, ha insistido en que Franco era plenamente consciente de que una vez fuera rey instauraría la democracia. "No fue fácil, porque había muchas personas que pedían cosas", ha reconocido, asegurando que no tenía ningún plan sino que lo fue trazando junto con el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, y el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.

Felipe VI, un buen rey

En referencia a la valoración que hace de su hijo como rey admite que, como padre, le gustaría "verle más y más a menudo", igual que a sus nietas, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía. Y como monarca ha considerado que es "un buen rey, pero está en un momento muy difícil". "Hay que apoyarle", ha afirmado.

