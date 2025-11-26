Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La UCO investiga si Paco Salazar, hombre de confianza de Pedro Sánchez, cobraba 2.000 euros al mes sin trabajar

El procedimiento surge a raíz de una denuncia de Vox, en la que precisan que entre 2012 y 2017, Salazar habría sido contratado por un salario mensual de 2.000 euros sin asistir a su puesto de trabajo, al encontrarse supuestamente trabajando en esas fechas en la sede del PSOE en Madrid o en el Palacio de la Moncloa.

Paco Salazar

Paco SalazarEuropa Press

Ángela Clemente
Publicado:

Agentes de la UCO practican registros en el Ayuntamiento de Dos hermanas, en Sevilla. La investigación se produce por el contrato que Francisco Salazar, hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez en el PSOE y en la Moncloa, mantuvo con esta administración local tras una denuncia presentada por Vox. Francisco Salazar renunció a su cargo en el ejecutivo socialista tras recibir varias denuncias de compañeras por acoso sexual.

El pasado mes de julio, Salazar pasó de estar a punto de ser adjunto a la Secretaría de Organización socialista a ser apartado de sus cargos tanto en Ferraz como en Moncloa.

La UCO busca contratos y documentación

Según ha adelantado ABC, y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación, los agentes de la UCO han llevado a cabo los registros en el consistorio sevillano de Dos Hermanas para buscar los contratos y documentación sobre la relación laboral de Salazar en la etapa de Francisco Toscano como alcalde, concretamente entre los años 2012 y 2017.

Es un procedimiento que se enmarca en la investigación que se sigue por parte de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas, que este pasado verano ordenó a la Guardia Civil abrir una investigación sobre el contrato que Salazar mantuvo con el Ayuntamiento de Dos Hermanas y la actuación del exregidor Francisco Toscano.

En un auto con fecha del 29 de julio, al que tuvo acceso EFE, la magistrada María del Valle Rivera ordenó abrir diligencias previas y oficiar al instituto armado a recabar del Ayuntamiento los documentos que resulten procedentes, con la posibilidad de interrogar a los denunciados y testigos.

La denuncia presentada por Vox

Atendiendo a la denuncia presentada por Vox, entre los años 2012 y 2017, siendo alcalde Toscano, Salazar habría sido contratado percibiendo un salario mensual de 2.000 euros sin asistir a su puesto de trabajo, al encontrarse, supuestamente, trabajando en esas fechas en la sede del PSOE en Madrid o en el Palacio de la Moncloa.

En su denuncia, Vox subrayó que Salazar, que dejó a principios de julio sus cargos en el PSOE federal y en Moncloa por acusaciones por parte de varias mujeres de "comportamientos inadecuados", estaba contratado como empleado público en calidad de técnico municipal desde el año 2012. Según el portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Adrián Trashorras, dicha contratación se produjo en el mandato del anterior alcalde, Francisco Toscano, "a sabiendas de que Salazar no iba a trabajar para el Ayuntamiento de Dos Hermanas".

Vox señalaba en la denuncia contra ambos que en estos comportamientos se da la posible existencia de varias infracciones penales, entre ellas los delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

