La vicepresidenta Susana Camarero asegura que Mazón no estaba "incomunicado" en la DANA y culpa al Gobierno de los retrasos de la UME

La vicepresidenta Susana Camarero señala que es "irreal" pensar que ella pudiera mandar la alerta el día de la DANA.

La vicepresidenta valenciana Susana Camarero

La vicepresidenta valenciana Susana CamareroEUROPA PRESS

Rosario Miñano
Publicado:

La diputada de ERC, Teresa Jordà, le ha preguntado a Susana Camarero porque el 29 de octubre de 2024 no era ella "la máxima responsable" durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Congreso sobre la DANA. Y señalara que cuando "no hay presidente" le sustituye la vicepresidenta primera.

La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y consellera de Servicios Sociales ha respondido defendiendo que el día de la DANA, Carlos Mazón -entonces presidente-, no estaba "incomunicado" y añade que ella no tenía por qué "ejercer" esa sustitución.

"Es obvio que la vicepresidenta no tiene competencias en emergencia", afirma ante la pregunta de Jordà de a qué esperaba el Gobierno Valenciano para mandar el mensaje de alerta a la población y si no podía haberlo mandado ella misma.

Además, ha explicado que la vicepresidenta "no tenía que tomar decisiones en las emergencias y que desde luego no iba a influir en ningún caso en una decisión operativa que se pudiera tomar respecto a las emergencias". Por tanto, es "absolutamente irreal" pensar que como Mazón no estuvo en el Cecopi al principio ella debería haber asumido su lugar".

Desde Compromìs y PNV le han reprochado que abandonara la reunión a pesar de que vio que no estaba el presidente. "No abandoné una reunión a la que no estaba convocada", contestaba mientras explicaba que tenía que cumplir con su agenda por "responsabilidad". "¿Entonces quién tomaba decisiones?", le ha preguntado la diputada del PNV, Idoia Sagastizábal. "Nadie puede decir que lo hicimos todo perfectamente bien, todos tenemos lecciones aprendidas de esta tragedia".

Camarero culpa al Gobierno de retrasos de la UME

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana también culpa a Gobierno del retraso en el envío del Ejército y destaca que tuvieron que esperar "96 horas para que el Ejército se desplegase". También lamenta que no se desplegara a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a pesar de que hubo saqueos.

La vicepresidenta ha responsabilizado a Interior y Defensa de no estar "a la altura de la catástrofe natural" del 29 de octubre de 2024. "La responsabilidad no puede ser solo de una parte", se ha defendido apuntando a que el Gobierno de Pedro Sánchez debería haber intervenido.

Susana Camarero asegura que ella no ha acudido a la Comisión de la DANA en el Congreso para opinar sobre Mazón: "Yo no vengo aquí a contar mi opinión, vengo a explicar las cosas desde mis competencias".

