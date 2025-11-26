El jefe de gabinete de Mazón testifica que le avisó de la situación en Utiel en la DANA, pero que perdió los WhatsApp

El jefe de gabinete de Carlos Mazón testifica ante la jueza que investiga la gestión de la DANA que se planteó que el ahora presidente en funciones se desplazara a Utiel, pero la entonces consellera Salomé Pradas les dijo que allí no se podía entrar.

José Manuel Cuenca afirma que el día de la riada, sobre las 17.00 horas del 29 de octubre de 2024, avisó al 'president' de que la situación se estaba complicando en Utiel (Valencia): "Se lo dije por WhatsApp".

Además, Cuenca, que ha acudido al juzgado en calidad de testigo tras ser citado por la magistrada en relación con las llamadas aportadas por la defensa de Pradas, ha explicado que en ningún momento se planteó que Mazón fuera al Cecopi puesto que Pradas les tenía al corriente, según informan fuentes cercanas a 'EFE'.

La jueza destaca que es "evidente" que las llamadas del jefe de gabinete con Pradas "se sitúan temporalmente próximas" entre los intentos de comunicación de la exconsellera con Carlos Mazón y las que éste le hizo a ella.

No conserva los mensajes porque cambió de móvil

El testigo también confirma que tuvo una primera conversación con Pradas a las 13.19 horas en la que ésta le trasladó que, ante la situación 1 de Emergencias, iba a desplazarse a la zona de la Ribera Alta y le pidió que se lo dijera al presidente. Volvió a comunicarse con ella sobre las 16.48 horas que fue cuando le dijo que la UME se estaba desplegando en Utiel. Ocho minutos más tarde hubo otra llamada en la que Cuenca le preguntó a Salomé Pradas si se podía acceder a la localidad en coche y la exconsellera le respondió que no.

Poco después envío un mensaje de WhatsApp a Mazón para informarle de que iba a empezar el Cecopi y que la situación en Utiel era complicada y que este le respondió que pretendía desplazarse allí después del Cecopi.

Asimismo, ha dicho que no tiene los mensajes enviados a través de la aplicación de mensajería instantánea con Mazón y con otros responsables del Consell porque cambió de móvil en julio y tiene varios meses de mensajes perdidos porque no había hecho copias de seguridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.