Elecciones Andalucía
Cuántos escaños se necesitan para la mayoria absoluta en las elecciones de Andalucía de hoy 17 de mayo
Cada provincia tiene un número asignado de escaños. Consulta cuantos tiene cada una.
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En pocas horas conoceremos los resultados de las elecciones de Andalucía. Juanma Moreno (PP) o María Jesús Montero (PSOE) son las dos personas con mayor probabilidad, según sondeos y encuestas, de ser los próximos presidentes de la Comunidad Autónoma. Pero para ello, y si quieren hacerlo en solitario, deben superar la mayoría absoluta.
El Parlamento de Andalucía tiene 109 diputados y la mayoría absoluta se establece en 55. Cada provincia tiene un número determinado de escaños, y tal y como establece el Estatuto de Autonomía, la circunscripción electoral corresponde a la provincia y ninguna puede tener más del doble de diputados que otra.
Cada una de las provincias andaluzas elige ocho diputados, y el resto, 45, se distribuyen dependiendo de la población. La cuota se obtiene tras dividir por 45 la cifra total de población de derecho en cada provincia, a la que se le asignan tantos diputados como resulten en números enteros.
Se reparten de la siguiente forma:
- Sevilla: 18 escaños
- Málaga: 17 escaños
- Cádiz: 15 escaños
- Granada: 13 escaños
- Almería: 12 escaños
- Córdoba: 12 escaños
- Huelva: 11 escaños
- Jaén: 11 escaños
¿Qué dicen las encuestas?
El viernes se publicó el segundo sondeo de las elecciones andaluzas que otorgaban la victoria a Juanma Moreno con un 43,6% de estimación de voto, entre 51 y 59 escaños, pudiendo alcanzar la mayoría absoluta. Mientras que en el lado socialista, Montero obtendría entre 27 y 34 escaños, según la encuesta preelectoral del CIS.
Vox se posicionaría como tercera fuerza en Andalucía, con un 10,3 % de estimación de voto, es decir entre 8 y 17 escaños. Por otro lado, Adelante Andalucía (8,5%) le saca ventaja a la plataforma liderada por Antonio Maíllo, ya que Por Andalucía (6,9%) quedaría en el último lugar de intencionalidad de voto.
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