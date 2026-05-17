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Elecciones Andalucía 2026: qué diferencia hay entre voto en blanco y abstención

En las elecciones de Andalucía de este domingo 17 de mayo podrán encontrarse distintos tipos de voto: voto válido, voto en blanco, voto nulo y abstención. Estas son las diferencias.

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Belén Montero
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Este domingo 17 de mayo, los andaluces están llamados a las urnas para decidir quién será el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Más allá de la elección entre las diferentes candidaturas, existen varias formas de voto que pueden darse durante el día y que tienen consecuencias distintas en el resultado final.

Una de ellas es el voto nulo, que se produce cuando dentro del sobre se introduce algún elemento no permitido. Esto puede suceder si se incluyen papeletas de diferentes partidos en un mismo sobre o la papeleta elegida presenta marcas, tachaduras o alteraciones indebidas. También se considera nulo cuando se añaden objetos o mensajes ajenos al proceso electoral.

Este tipo de voto se contabiliza como emitido pero no válido, por lo que no se tiene en cuenta en el reparto de escaños y no beneficia ni perjudica a ninguna candidatura.

Voto en blanco

Por otro lado, el voto en blanco se da cuando el elector deposita el sobre vacío, sin papeleta en su interior. Según la legislación electoral vigente, este voto sí es válido y se incluye en el cómputo total a la hora de asignar escaños.

En este reparto se utiliza el sistema d’Hondt, que deja fuera a aquellas candidaturas que no superen el 3% de los votos válidos en cada circunscripción. Al contar los votos en blanco dentro de ese total, aumenta el número necesario de apoyos para obtener representación, lo que suele afectar especialmente a los partidos minoritarios.

El voto en blanco, además, expresa una intención clara: participar en las elecciones sin respaldar a ninguna de las opciones disponibles.

Abstención

Por último, la abstención consiste en no acudir a votar. A diferencia de las anteriores modalidades, no influye directamente en el resultado electoral. Las razones pueden ser diversas, desde la falta de interés hasta la desconfianza en la oferta política o causas personales.

Aunque no tiene un impacto directo en el reparto de escaños, el nivel de participación es un indicador clave del grado de implicación de la ciudadanía en esas elecciones.

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