Elecciones Andalucía 2026: ¿Quiénes forman parte de una mesa electoral?

Los ciudadanos andaluces están llamados a las urnas este domingto tras la decisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de adelantar la convocatoria electoral. Inicialmente prevista para junio, la cita se ha reubicado en el calendario con el objetivo de evitar su coincidencia con el periodo estival y otros eventos relevantes.

Este cambio ha activado uno de los procesos habituales previos a cualquier jornada electoral: la formación de las mesas electorales, un procedimiento que recae en los ayuntamientos y que implica la participación directa de los ciudadanos seleccionados.

Cómo se forman las mesas electorales

Cada mesa estará compuesta por un presidente y dos vocales, cuya designación corresponde a los consistorios a través de un sorteo público celebrado en el Pleno Municipal. Este proceso se realiza mediante mecanismos aleatorios entre las personas inscritas en el censo electoral de cada sección.

Para formar parte de una mesa electoral es necesario cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, saber leer y escribir y tener menos de 70 años. Además, existen condiciones específicas para ocupar la presidencia, como disponer del título de Bachillerato, Formación Profesional de segundo grado o una titulación equivalente, incluyendo el Graduado Escolar.

Quedan fuera del proceso aquellas personas que alcancen la mayoría de edad en el periodo comprendido entre la elaboración de las listas electorales y el día de la votación.

Calendario de sorteos y notificaciones

El calendario fija el momento en el que se desarrollan los sorteos. Estos deben celebrarse entre el vigesimoquinto y el vigesimonoveno día posterior a la convocatoria electoral, lo que sitúa las fechas entre el 17 y el 21 de abril.

Una vez realizado el sorteo, los ciudadanos seleccionados reciben la notificación en un plazo de tres días. De este modo, las comunicaciones se distribuirán entre el 18 y el 24 de abril, en función del día concreto en que cada ayuntamiento lleve a cabo el procedimiento.

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