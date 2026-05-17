Elecciones Andalucía 2026: A las 14:00 la participación en la jornada electoral es del 37,20%

La participación en las elecciones andaluzas alcanza el 37,2% a las 14.00 horas, 2,96 puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, del 34,24 %, según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral.

Según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, hasta las 14.00 horas habían votado 2.329.355 personas en toda Andalucía. La provincia con más participación es Córdoba, con un 40,48% y una subida de 1,56 puntos, y la que menos es Huelva, con un 34,34%, aunque ha subido 4,5 puntos con respecto a las anteriores autonómicas.

La participación en las elecciones andaluzas alcanzaba el 15,10% a las 11:30 horas, casi la misma que se registraba a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, del 15,44%, con los datos comunicados por todas las mesas electorales.

Datos de participación en las pasadas elecciones

En las elecciones andaluzas de 2022, la participación definitiva alcanzó el 58,36%, casi dos puntos más que en 2018, cuando fue del 56,5%. La provincia con mayor participación fue Jaén, con un 63,65%, mientras que Cádiz registró el menor porcentaje, con un 53,08%.

En los anteriores comicios autonómicos, la participación a las 14:00 horas se situó en cifras desiguales según las provincias. Córdoba fue la que registró un mayor índice de movilización del electorado, con un 38,9%, mientras que Huelva presentó el dato más bajo, con un 29,8%.

A las 18:00 horas, la participación en Andalucía alcanzó el 44,52%, lo que supuso un descenso de 1,95 puntos respecto a 2018. Córdoba volvió a liderar la participación en esa franja horaria, con el 48,49%, mientras que Huelva registró el menor porcentaje, con un 39,9%.

La Junta de Andalucía ofrecerá nuevos avances oficiales de participación a lo largo del día hasta el cierre de los colegios electorales, previsto para las 20:00 horas. Será entonces cuando arranque el escrutinio que determinará la composición del próximo Parlamento andaluz y el futuro Gobierno de la comunidad.

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