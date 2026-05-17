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Ausencia de papeletas y unas llaves 'con retraso', entre las anécdotas de la jornada electoral en Andalucía

El delegado del Gobierno de Andalucía ha contado algunos de los pequeñas anécdotas que destacan en la jornada de las elecciones andaluzas.

Un ciudadano ejerce su derecho al voto en un colegio electoral en Ja&eacute;n

Un ciudadano ejerce su derecho al voto en un colegio electoral en JaénEFE

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Lucía Hernández
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Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, ha destacado algunas de las incidencias menores registradas este domingo, 17 de mayo, en la apertura de los colegios electorales, aunque ha subrayado que todo transcurre con normalidad. La ausencia de papeletas, algún presidente de mesa que ha habido que sustituir o de algún conserje y los problemas para localizar las llaves de un local han sido los despistes que se han registrado en estas elecciones.

El delegado del Gobierno, que ha votado en Baza (Granada), ha comentado que a las 9.46 horas quedaron constituidas con el personal correspondiente la totalidad de las mesas habilitadas en las ocho provincias andaluzas. Fueron Sevilla y Cádiz donde se registraron las "incidencias menores".

Despliegue de efectivos

Fernández ha recordado que son 9.000 los efectivos de la Guardia Civil y 5.645 los agentes de la Policía Nacional desplegados en labores de custodia de los colegios y sus entornos y encargados del traslado, a partir de las 20.00 horas, de los votos a las distintas juntas electorales de zona para su recuento.

A esto se le suman los 1.600 funcionarios de Correos, aproximadamente, que se encargan de que el voto por correo llegue a tiempo a las mesas electorales para el recuento en el escrutinio.

El delegado espera que el día siga con la misma normalidad y que haya mucha participación, además de que se pueda realizar lo antes posible el recuento una vez cierren los colegios electorales. Un total de 6.812.861 personas están llamadas a votar este domingo en las decimoterceras elecciones al Parlamento de Andalucía, de las cuales alrededor de 6,5 millones residen en la comunidad y más de 300.000 en el extranjero.

De los residentes en Andalucía, unas 370.000 personas votan por primera vez tras haber alcanzado la mayoría de edad desde los últimos comicios.

Horario de votación ampliado

Las juntas electorales de Zona de Sevilla, Málaga y Cádiz han acordado ampliar el horario de votación en tres colegios electorales: el CEIP Azahares de Sevilla Este, el CEIP Constitución 78 de Málaga y el CEIP La Florida de El Puerto de Santa María (Cádiz), debido a retrasos en la constitución de las mesas electorales.

La Junta Electoral de Zona de Sevilla extiende su horario hasta las 20.43 horas, de las mesas ubicadas en el CEIP Azahares de Sevilla Este, ya que no quedaron definitivamente constituidas hasta las 09.43 horas.

Mientras, la Junta Electoral de Málaga permanecerá hasta las 20.14 horas en una mesa del CEIP Constitución 78, también constituida con 14 minutos de retraso.

La Junta Electoral Provincial de Cádiz ha acordado que el horario de votación en una mesa del CEIP La Florida de El Puerto de Santa María se prolongue hasta las 20.10 horas, tras registrar un retraso de diez minutos en su constitución.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha subrayado que son las únicas incidencias reseñables registradas por el momento y que estas afectan únicamente a la hora de cierre de los colegios afectados para el mantenimiento de la votación.

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