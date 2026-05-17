Elecciones Andalucía 2026: Qué es un interventor y un apoderado y de qué se encargan

El próximo 17 de mayo, en las elecciones de Andalucía de 2026, miles de interventores y apoderados de los distintos partidos políticos volverán a acudir a los colegios electorales. Aunque su presencia es habitual en cada cita con las urnas, muchas personas no tienen claro quiénes son exactamente ni qué papel desempeñan durante la jornada electoral.

Tanto interventores como apoderados son ciudadanos designados por las candidaturas para representar a los partidos ante la Administración electoral y supervisar que todo el proceso se desarrolla con garantías. Cualquier mayor de edad en pleno uso de sus derechos civiles y políticos puede ser nombrado para estos cargos, siempre a propuesta de la formación política y con la correspondiente credencial expedida por notario o por la junta electoral.

El interventor es la figura que se sienta en la propia mesa electoral, junto a sus miembros, y participa en sus deliberaciones con voz pero sin voto. Su función se limita a la mesa en la que está acreditado, donde puede vigilar el proceso, formular reclamaciones y protestas, y solicitar certificaciones como el acta de constitución o de escrutinio. Además, puede votar en esa mesa aunque no figure en su censo, siempre que pertenezca a la circunscripción correspondiente; si no, deberá hacerlo por correo.

El apoderado, por su parte, tiene un radio de acción más amplio: puede acceder libremente a todos los locales electorales de la zona y observar el desarrollo de la votación y el recuento en cualquier mesa. También puede presentar reclamaciones y pedir copias de actas, y si en una mesa no hay interventores de su candidatura, está habilitado para actuar como tal, con voz pero sin voto. A diferencia del interventor, el apoderado solo puede votar en la mesa que le corresponde según el censo, por lo que debe desplazarse a su colegio habitual.

Ambas figuras sirven de enlace entre las mesas y los partidos, detectan posibles incidencias y ayudan a que el escrutinio se desarrolle conforme a la ley.

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