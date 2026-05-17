Juan Carlos I abandona España tras cinco días en Sanxenxo y volverá en junio para preparar el Europeo

El rey Juan Carlos abandona este domingo Galicia después de cincos días marcados por las regatas, la gastronomía gallega y las visitas familiares. Está previsto que a las siete de la tarde tome un jet privado desde el aeropuerto de Vigo con destino a Cascais, en Portugal.

La jornada de este domingo ha servido también para cerrar su participación en una nueva cita del Trofeo Xacobeo, donde el Bribón volvió a competir en aguas de la ría de Pontevedra. Estas pruebas forman parte de la puesta a punto de la embarcación de cara a la defensa del título europeo de la clase 6 Metros, que se celebrará a mediados de julio en el lago Lemán, en Ginebra (Suiza), recogiendo el testigo de Sanxenxo 2024.

Durante su estancia en Galicia, el emérito ha mantenido un perfil bajo, acompañado en todo momento por su amigo y anfitrión, Pedro Campos, además de la tripulación del Bribón. También ha aprovechado estos días para disfrutar de la gastronomía gallega y de encuentros familiares.

Entre las visitas más destacadas estuvieron las de Simoneta Gómez-Acebo, la Infanta Elena, así como la de su nieta Victoria Federica de Marichalar y la pareja de esta, Jorge Navalpotro, quienes acompañaron al monarca durante las jornadas de regatas en Sanxenxo.

Victoria Federica y Jorge Navalpotro siguieron muy de cerca la competición junto a la infanta Elena, subiéndose a la embarcación auxiliar desde la que presenciaron la regata del Bribón. Aunque Juan Carlos I figuraba inscrito oficialmente en la competición, volvió a optar por no participar activamente en la maniobra durante las pruebas, como ya ocurrió en anteriores visitas.

Pese a su marcha este domingo, el regreso del rey a Sanxenxo ya tiene fecha aproximada. Está previsto que vuelva a mediados de junio para disputar una nueva serie del Trofeo Xacobeo y continuar afinando el Bribón antes de la gran cita europea de julio en Suiza.

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