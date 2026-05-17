Elecciones Andalucía 2026: ¿Puede votar una persona si no figura en las listas del censo de la mesa?

Las elecciones de Andalucía de este 17 de mayo movilizarán a más de 6,8 millones de electores, entre residentes en Andalucía y ciudadanos inscritos en el extranjero. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes antes de la jornada electoral tiene que ver con el censo: ¿puede votar una persona si no aparece en las listas de su mesa electoral?.

La respuesta general es no. Para poder ejercer el derecho al voto es imprescindible figurar en el censo electoral correspondiente. Las mesas electorales únicamente permiten votar a aquellas personas, cuyos datos aparecen incluidos en las listas oficiales facilitadas para esa jornada.

El censo utilizado en estos comicios corresponde al cerrado a 1 de enero de 2026, e incluye las modificaciones comunicadas hasta el 30 de diciembre de 2025 por ayuntamientos, consulados y registros civiles, tal y como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Esto significa que las personas que no hayan actualizado a tiempo su empadronamiento o sus datos electorales, podrían encontrarse con la imposibilidad de votar el día de las elecciones. Tampoco podrán hacerlo quienes no estén inscritos correctamente en el censo electoral.

Hay excepciones

No obstante, la normativa contempla algunas excepciones. Una persona podría llegar a votar si presenta una certificación censal específica emitida por la Oficina del Censo Electoral, o una resolución judicial que reconozca ese derecho. Fuera de estos casos, la ausencia en las listas de la mesa impide participar en la votación.

Además, quienes hayan solicitado el voto por correo, no podrán acudir posteriormente a votar de forma presencial este 17 de mayo, ya que ambas modalidades son incompatibles una vez iniciado el trámite postal.

En estas elecciones podrán participar ciudadanos españoles residentes en Andalucía, inscritos en el censo electoral, así como españoles residentes en el extranjero mediante el sistema CERA, y aquellos que se encuentren temporalmente fuera de España bajo la modalidad ERTA.

La convocatoria contará además con cerca de 369.000 jóvenes que podrán votar por primera vez en unas elecciones andaluzas, tras haber cumplido la mayoría de edad desde los anteriores comicios celebrados en junio de 2022.

Para evitar incidencias el día de la votación, las autoridades recomiendan consultar previamente los datos censales a través de la Oficina del Censo Electoral o en el ayuntamiento correspondiente.

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