El Gobierno ha aprobado uno de sus proyectos más polémicos: el real decreto que endurece las restricciones sobre los cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco.

Este real decreto fue aprobado por la puerta de atrás, es decir, sin anunciarlo ni explicar públicamente su aprobación durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.

La norma, que modifica el RD 579/2017, figura entre los acuerdos oficiales adoptados este martes, sin que este hecho haya trascendido.

Esta decisión es especialmente controvertida por sus consecuencias para miles de consumidores y pequeñas empresas y por una de las principales cuestiones que, según denuncian las asociaciones del sector, continúa sin resolverse: el acceso de los menores a vapeadores comercializados a través de canales irregulares.

La última versión conocida del decreto contempla la eliminación de aromas distintos del tabaco en los cigarrillos electrónicos, incluido el mentolado, y limita a cuatro miligramos la cantidad de nicotina por bolsa. También amplía la regulación a nuevas categorías de productos. Las condiciones definitivas y sus plazos de aplicación se sabrán cuando el texto se publique en el BOE.

Con esta medida, se endurece la regulación sobre el producto legal, pero no se ataca con la misma contundencia el canal por el que pueden circular productos que escapan a los estándares de calidad, seguridad y trazabilidad de la Unión Europea.

El resultado es difícil de justificar desde una perspectiva de salud pública: se reducen las opciones de los adultos que buscan alejarse del cigarrillo, mientras no se cierra la puerta por la que los menores pueden acceder a productos no regulados.

Y añade una última paradoja: mientras golpea a los pequeños empresarios de pequeñas tiendas especializadas, puede terminar beneficiando el producto de las grandes tabacaleras que aún tienen beneficios con el cigarrillo convencional.

La prohibición de sabores elimina uno de los principales incentivos para abandonar el cigarrillo

Otra de las medidas más polémicas es la eliminación de todos los sabores en los cigarrillos electrónicos. Sin embargo, numerosos estudios han mostrado que los sabores desempeñan un papel importante para los fumadores adultos que intentan abandonar el cigarrillo. En particular, el sabor mentolado ha sido identificado por distintos investigadores como uno de los más utilizados durante la transición desde el tabaco hacia alternativas sin combustión.

La eliminación de estos sabores amenaza con reducir el atractivo de productos que muchos fumadores utilizan precisamente para alejarse del cigarrillo convencional.

La consecuencia es evidente: si las alternativas pierden atractivo o eficacia, muchos fumadores podrían optar por seguir consumiendo cigarrillos tradicionales, que continúan siendo la forma más perjudicial de consumir nicotina.