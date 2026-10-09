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Alberto Nuñez Feijóo acepta el debate a cuatro en Atresmedia de cara a las elecciones generales

El presidente y candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aceptado acudir al debate a cuatro (PP, PSOE, Vox y Frente Amplio) propuesto por Atresmedia de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sede de Génova

Alberto Nuñez Feijóo acepta el debate a cuatro en Atresmedia | Espejo Público

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y candidato de dicho partido a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha aceptado participar en el debate a cuatro (PP, PSOE, Vox y Frente Amplio) propuesto por Atresmedia.

Desde el PP se propone celebrar el debate el jueves 26 de noviembre, tres días antes de la celebración de las elecciones generales adelantadas por Pedro Sánchez el pasado lunes 5 de octubre. Vox habría aceptado la fecha propuesta por el Partido Popular, por lo que si el PSOE y Frente Amplio aceptan esta fecha, Atresmedia celebraría el debate decisivo el jueves 26 de noviembre, a tres días de las elecciones.

Desde el PP también se ha aceptado el cara a cara en Mediaset entre Feijóo y Pedro Sánchez, un debate que también está pendiente de la confirmación del PSOE, el 16 de noviembre, el primer lunes de la campaña electoral, igual que en los comicios de 2023.

Los populares también han aceptado otro debate en RTVE, con los otros tres partidos (PSOE, Vox y Frente Amplio) el próximo lunes 23 de noviembre. De esta forma, el PP acepta los tres debates propuestos en las principales cadenas de televisión de España.

El Partido Popular aclara que Alberto Núñez Feijóo, más allá de los debates, "en lo referido a las entrevistas en los medios de comunicación de titularidad pública y que están reguladas por la Junta Electoral Central, el candidato valorará su asistencia por respeto a la Corporación y a sus trabajadores. Pese a la innegable parcialidad y sumisión a los intereses de la dirección de RTVE a las necesidades del presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo asistirá con la condición de que la entrevista se desarrolle en un espacio de producción propia".

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