“Así de básico: Paz, casa y trabajo” estas son las principales ideas que Podemos pone encima de la mesa para este 29N. En su programa electoral, de más de un centenar de páginas, la formación morada detalla 442 propuestas. En Antena3 Noticias las hemos analizado el documento para explicarte qué plantea el partido de Irene Montero y cuáles son sus principales compromisos electorales.

Las casas son para vivir

La vivienda es su primer capítulo y ocupa uno de los temas principales del programa. Podemos pretende reducir un 40% el precio de los alquileres y que sea por ley. Esta rebaja afectaría tanto a los contratos vigentes como a los nuevos y sus renovaciones. La formación también plantea que por defecto se conviertan los contratos de alquiler de vivienda habitual en indefinidos.

Otra de las medidas más llamativas es prohibir la compra de viviendas que no estén destinadas a un uso residencial: ya sea propio o familiar. Quien compre una casa tendrá que ser para su residencia habitual, para su segunda residencia o para un familiar de hasta segundo grado. No podrá estar vacía ni alquilarla los primeros cuatro años.

El partido también plantea la expropiación de uso de viviendas de grandes tenedores, especialmente de fondos de inversión, bancos y entidades que cuentan con más de diez inmuebles. Sobre los desahucios Podemos ofrece suspender indefinidamente los desalojos de personas vulnerables que no tengan una alternativa habitacional digna.

Los precios tienen que bajar

Para bajar los precios destaca la nacionalización de Repsol o crear una red estatal de supermercados públicos que venda alimentos sin márgenes de beneficio al precio final. La formación propone, además, establecer límites a los márgenes comerciales de las grandes distribuidoras, intervenir los precios de la electricidad, el gas y los carburantes y crear una banca pública.

Parar las guerras y salir de la OTAN

En política internacional, Irene Montero propone sacar a España de la OTAN y poner fin a la presencia militar estadounidense en las bases de Rota y Morón. También quiere incorporar a la Constitución el rechazo expreso a la guerra y rechazar el objetivo de destinar el 5% del PIB a defensa en 2035.

Respecto a Oriente Medio, plantea romper las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con Israel, además de establecer un embargo de armas sin excepciones. Para Ucrania, defiende una solución negociada que incluya la retirada de las tropas rusas y el respeto a su integridad territorial.

Trabajar menos para vivir mejor

En el ámbito laboral, está la reducción de la jornada a 30 horas semanales, semanas de cuatro días cuando sea posible y elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.800 euros mensuales durante la legislatura. Otros puntos incluyen adelantar la edad ordinaria de jubilación a los 63 años, recuperar una indemnización de 45 días por año trabajado para los despidos ilegales y dos días de teletrabajo en los puestos que lo permitan.

Referéndum entre monarquía o república

Podemos quiere avanzar hacia una tercera república reformando la Constitución para poder celebrar un referéndum en el que los españoles puedan elegir entre monarquía y república. Además, plantea eliminar la inviolabilidad del Rey y obligar a los miembros de la Casa Real a hacer públicos su patrimonio.

Red social ‘made in Spain’

Una de las propuestas más singulares aparece justo al final del documento. Podemos quiere crear una red social pública bajo control democrático, como alternativa a las plataformas como Instagram o TikTok. Una nueva red social ‘made in Spain’ que garantice la privacidad de los usuarios, haga transparentes sus algoritmos y cuente con sistemas de control frente a la desinformación y los discursos de odio.

Otras propuestas

Entre las propuestas más llamativas figuran permitir votar desde los 16 años, legalizar el cannabis para usos medicinales y recreativos, prohibir los espectáculos taurinos con menores y crear una plataforma pública de música alternativa a Spotify.

El programa incluye también una batería de medidas sociales. Entre ellas, blindar el derecho al aborto en la Constitución, crear un fondo de 1.000 millones de euros contra las violencias machistas y reconocer la violencia digital, incluida la que se ejerce mediante imágenes manipuladas con inteligencia artificial.

Por último, la formación morada defiende el transporte público gratuito, con una tarjeta única válida para autobuses, metro, tranvías y servicios ferroviarios. Anuncia la vuelta de Renfe como único operador y la prohibición de vuelos cortos.