Rajoy da prioridad a los emprendedores: “Sin ellos no hay trabajo”

El líder del PP, Mariano Rajoy, se ha comprometido a hacer de los emprendedores la prioridad de su eventual gobierno, porque sin ellos, ha dicho, "no hay trabajo", y lo hará con medidas como la revisión de los módulos de los autónomos o que puedan aplazar el IVA hasta que cobren las facturas.

Durante su intervención en un acto en el teatro de la Universidad Laboral de Gijón, en apoyo de los candidatos asturianos del PP a las elecciones del 22 de mayo, Rajoy ha señalado que si bien están "encantados" de que se instalen las multinacionales en España "y todo el que quiera", el "seguro" son las pymes y los autónomos, que invierten "en su pueblo y en su tierra".

Y estas iniciativas de apoyo a los emprendedores estarán integradas dentro de un plan global con el objetivo fundamental de crear empleo, y será un plan coherente, a cuatro años, porque "no se puede vivir con ocurrencias y con medidas a corto plazo" como, según él, ha hecho el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Está convencido de que el PP puede rebajar las cifras actuales de 4,7 millones de parados, ya que, según ha recordado, en 1996, cuando José María Aznar ganó las elecciones, el desempleo alcanzaba al 22% de la población y en 2004, al dar el relevo a los socialistas, era algo menos del 10%. "No tienen arreglo, han vuelto a lo mismo.

Pero lo solucionamos entonces y lo solucionaremos ahora", ha subrayado el presidente del PP, quien ha arremetido contra Zapatero por haber aplicado "el mayor" recorte de derechos de la historia de la democracia hasta el punto, ha señalado, de que ha sido el único presidente que ha congelado las pensiones. Ha mencionado igualmente la bajada del sueldo de los funcionarios, la retirada del "cheque-bebé" y de las ayudas a los parados. "No lo ha hecho por fastidiar" -ha señalado Rajoy-, sino porque no ha sido capaz de gestionar la economía para crear puestos de trabajo".

Mariano Rajoy ha querido dejar claro que frente a un PSOE que se "ha resignado" a convivir con la elevada tasa de paro, el PP se enfrentará a ello y lo hará con "inversión", pero para que haya inversión cree que es imprescindible generar confianza y ello requiere un cambio de gobierno, ha apuntado, y que fluya el crédito a los empresarios. Otra cuestión que le parece urgente abordar es un plan energético "como es debido", puesto que, ha afirmado, "a nadie le gusta que le suban la luz un 10% desde enero".

Pero "tampoco lo ha hecho por fastidiar", ha insistido, sino porque no ha sido capaz de hacer una política que no le permita no hacerlo. "No hay que hacer demagogia", ha dicho, y hay que contar con todas las fuentes de energía: el carbón, las renovables, el gas y también las centrales nucleares.

Respecto a Asturias, ha hecho hincapié especialmente en su compromiso con el empleo, por su situación particularmente difícil, con 90.000 parados, y también ha asegurado que agilizará todas las obras públicas pendientes -el AVE y la autovía del Cantábrico fundamentalmente-.

Mariano Rajoy ha cerrado este acto de apoyo a los aspirantes del PP en Asturias con unas palabras de recuerdo al "drama" que está viviendo Japón -igual que hizo ayer- tras el violento terremoto de y ha expresado su pesar y su deseo de que la situación "no vaya a mayores" y la normalidad se recupere pronto.

Previamente, ha intervenido la candidata del PP a la Presidencia del Principado, Isabel Pérez-Espinosa, quien ha dicho que en su partido "el primer mandamiento es la lealtad" a las siglas y al "proyecto de todos" y que tiene un futuro "que no puede construirse desde la nostalgia, la revancha, el egoísmo y el enfrentamiento".

Por su parte, Pilar Fernández Pardo, la aspirante a la Alcaldía de Gijón, se ha referido en el mitin a la corrupción y a las "deficientes" infraestructuras de comunicación con el exterior, así como al desmantelamiento de la industria naval, de la que, ha indicado, sólo queda Juliana y en proceso concursal.

El mitin lo ha abierto el presidente del PP de la comunidad, Ovidio Sánchez, quien ha considerado a Rajoy "la esencia" y "el espíritu" del PP y ha subrayado que "Asturias no es tierra de resignación" ante el aumento del desempleo.