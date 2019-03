¿Quién sale reforzado del debate sobre el estado de la nación?

¿Quién sale reforzado del debate? Esa es la pregunta que han contestado esta mañana algunos diputados que volvían al hemiciclo del Congreso con la 'resaca' de una sesión del debate sobre el estado de la nación que duró ayer más de ocho horas.

Para el expresidente del PSOE Manuel Chaves, "el dilema no es quién ha salido más reforzado, sino quién ha sido capaz de trasladar a la ciudadanía que hay una salida a la situación actual de corrupción y al tema económico.

A este respecto, Chávez ha dicho que le parece "clave" que tanto Rajoy como Rubalcaba hayan propuesto un acuerdo contra la corrupción, "bien sea con un acuerdo entre todos los partidos o bien la constitución de un grupo de trabajo de personas independientes", y otro "gran acuerdo económico que impulse el crecimiento". "Si a partir de ahora nos ponemos en marcha sobre estos dos temas, habremos dado un salto adelante", ha subrayado.

Algunos ven un "Gobierno reforzado"; otros creen que es "más de lo mismo"

El portavoz del PP, Alfonso Alonso, no ha dudado: "el Gobierno salió reforzado, porque llevó la iniciativa y eso es lo que tiene que hacer un gobierno". En nombre de la Izquierda Plural, Cayo Lara, ha argumentado que el "pueblo español no (salió reforzado), porque no hubo propuestas concretas alternativas por parte del Gobierno para resolver los problemas de la gente que sufre tanto en nuestro país".

Satisfecho con su "discurso pegado a los problemas de la gente y a las propuestas alternativas que necesita nuestro país", Cayo Lara cree que Rajoy ofreció "más de lo mismo" y que "volvió a sembrar la desesperanza en la gente".

La diputada de UPyD Rosa Díez ha sido categórica: "no es el debate para que salga reforzado nadie, sino para dar soluciones a los ciudadanos", ha señalado. Desde el grupo mixto, Xabier Mikel Errekondo (Amaiur) ha opinado que "tendríamos que salir reforzados toda la sociedad", pero que "aquí hay carencias y no hay respuestas al problema socioeconómico ni al problema territorial".