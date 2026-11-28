Las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, pueden llevar al Congreso a una nueva generación de diputados menores de 30 años. Entre los candidatos figuran Jon Echeverría, del PP; Gabriel Blanco Arrúe, del PSOE; Elisa Gómez-Caminero, de Vox; y Marina Rodríguez, de CHA-Frente Amplio Aragón.

Sus opciones de obtener representación dependen del resultado de sus partidos y del puesto que ocupan en las candidaturas. Echeverría y Rodríguez encabezan las listas por Gipuzkoa y Zaragoza, respectivamente. Gómez-Caminero es segunda por Granada y Blanco Arrúe figura como tercero por Bizkaia, según las candidaturas proclamadas en el BOE.

Jon Echeverría, el candidato de 22 años del PP por Gipuzkoa

Jon Echeverría Franco concurre como cabeza de lista del Partido Popular por Gipuzkoa con 22 años. Nacido en San Sebastián, estudia el doble grado en Derecho y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid y se incorporó a Nuevas Generaciones durante su adolescencia.

Su candidatura ha situado la edad y la experiencia de los aspirantes entre los asuntos del debate electoral. Colaborador de Espejo Público, Echeverría ha respondido desde ese programa a quienes cuestionan su preparación. "He sido muy criticado por ser joven", afirmó, antes de defender que está capacitado para representar a los guipuzcoanos.

Gabriel Blanco Arrúe busca regresar al Congreso por Bizkaia

El socialista Gabriel Blanco Arrúe, de 27 años, ocupa el tercer puesto de la candidatura del PSE-EE por Bizkaia, detrás de Patxi López y María Guijarro. Para obtener representación, su partido deberá conseguir al menos tres diputados en esa circunscripción.

Blanco Arrúe cuenta con experiencia parlamentaria. Tomó posesión de su escaño en junio de 2025, por lo que estos comicios suponen una oportunidad para regresar a la Cámara Baja. Su trayectoria le diferencia de otros candidatos jóvenes que aspiran a estrenarse como diputados.

Elisa Gómez-Caminero, segunda de Vox por Granada

Elisa Gómez-Caminero González, de 21 años, concurre detrás de Jacobo González-Robatto en la lista de Vox por Granada. Estudia Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Loyola de Córdoba y ha realizado prácticas en el departamento jurídico del grupo parlamentario de su partido.

En una entrevista con Onda Local de Andalucía, situó la emancipación juvenil entre sus principales preocupaciones y defendió ampliar el suelo disponible para vivienda y reducir impuestos. Su entrada en el Congreso requiere que Vox consiga al menos dos representantes por Granada.

Marina Rodríguez encabeza CHA-Frente Amplio por Zaragoza

Marina Rodríguez Hernando, de 25 años, lidera la candidatura de Chunta Aragonesista-Frente Amplio Aragón por Zaragoza. Es politóloga y forma parte de la dirección de CHA.

La coalición incluye a Izquierda Unida y Movimiento Sumar. Rodríguez sucede como cabeza de lista a Jorge Pueyo, que obtuvo un escaño por Zaragoza en 2023. Al ocupar la primera posición, sería la elegida si su candidatura logra un representante, aunque el resultado anterior no garantiza su entrada este domingo.