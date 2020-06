PSOE y Podemos votan contra una propuesta para bajar el IVA de las mascarillas y los geles hidroalcohólicos

El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley, presentada por Ciudadanos, en la que se pide al Gobierno que reduzca el IVA de las mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes, caretas de protección y otros productos farmacéuticos que actualmente son obligatorios o recomendables para protegerse del coronavirus.

La petición contempla una reducción del 21 al 4% y argumenta que ya que el uso sigue siendo obligario, se reduzca su coste. "Si hubo consenso para reducir el IVA a los libros, revistas y periódicos electrónicos durante la pandemia, debería haberlo, con más razón, para la modificación del impuesto de las mascarillas y geles hidroalcohólicos", comentan desde Ciudadanos.

Sin embargo, el PSOE y Podemos han votado en contra de esta proposición porque, según argumentan, esto contradice la normativa europea.

Este debate se produce mientras las mascarillas con válvula están siendo observadas con lupa. Algunas administraciones recomiendan no usarlas y Fernando Simón se ha referido a ellas como "las egoístas". Aseguran que protege a quien la lleva pero, si esa persona no tiene la seguridad de estar sana, sus partículas pueden salir a través de la válvula.

"Desde mi punto de vista, pueden ser las 'egoístas': yo me protejo y los demás me preocupan poco. Protegen también de infectar a otros, pero no tanto como las quirúrgicas", aseguraba Fernando Simón.