El PSOE pide la dimisión de Montoro tras sus insinuaciones de fraude fiscal en la Cámara

El PSOE ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, esta vez por sugerir en el Congreso incumplimientos fiscales en las filas de la oposición, lo que interpretan como un uso partidista y "sin escrúpulos" de los datos de la Agencia Tributaria con fines "intimidatorios".

Este miércoles, cuando el PSOE le exigía explicaciones por asegurar que hay actores que no pagan impuestos en España, el ministro replicó que también "los adversarios políticos y todos los grupos políticos de la Cámara deberían pagar fielmente sus impuestos", unas palabras que el PSOE interpretó como una "amenaza velada" y pidió amparo al presidente del Congreso, Jesús Posada.

El portavoz económico del PSOE, Valeriano Gómez, ha señalado que este nuevo episodio es "otra razón más" para pedir la dimisión de Montoro, al que ya habían pedido reprobar en el Pleno del Congreso por la llamada 'amnistía fiscal'. "Si no teníamos suficientes razones, ahora tenemos otra más para pedir su dimisión o su cese por parte del presidente del Gobierno", ha comentado.



A su juicio, "no es de recibo que el ministro de Hacienda de un país democrático se dirija a los diputados, en este caso a los de la oposición, sugiriendo veladas amenazas de que no cumplen con su obligación". "Ese no es su papel --ha añadido--. Su papel es dar orden a los inspectores de Hacienda para que realice las acciones que tenga que realizar en el Parlamento y fuera, con los que pagamos impuestos y con los que no lo hacen y él ha amnistiado de forma ignominiosa".

Según Valeriano Gómez, "el ministro de Hacienda tiene que ser de los más rigurosos del Gobierno y el que menos sonrisas proyecte a los ciudadanos porque este país está sufriendo mucho para cumplir cada mes con sus obligaciones fiscales". "Que (Montoro) deje de hablar como habla, que se comporte como un ministro de Hacienda de un país serio y democrático, que deje de reírse como se ríe de los ciudadanos, que cada vez que habla se ríe de alguien", ha afirmado.



Otro de los portavoces económicos del PSOE, el cordobés Antonio Hurtado, ha censurado igualmente esas "amenazas e intimidaciones" de Montoro, que en su opinión "dicen mucho de la altura política de este señor que no tiene escrúpulos en utilizar una información que tiene en razón a su cargo para usarla de forma intimidatoria". Hurtado ha invitado a Montoro a publicar las declaraciones de la Renta como él ha hecho desde su página de Internet: "La solución es muy fácil: que todos mostremos nuestras declaraciones de la reunta y, si hay, las complementarias y las actas inspectoras, y así nos dedicaríamos a lo que interesa a los ciudadanios, que es el paro y la corrupción", ha zanjado