El consejero defiende que la decisión de no utilizar el Es Alert en el incendio de Los Gallardos se debe a razones técnicas

El incendio producido en la localidad almeriense de Los Gallardos está dejando, de momento, 12 víctimas mortales y 23 personas continúan desaparecidas. Lo que se desconoce es por qué no se utilizó la alerta de Es Alert siendo un método muy común en este tipo de emergencias para avisar a los ciudadanos.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, defiende que la decisión de no usar el Es Alert se debe estrictamente a razones técnicas de los expertos de Protección Civil. Los motivos para no utilizar este método de alertas se debe a que el sistema funciona por antenas de telefonía y el radio es muy amplio, como Los Gallardos es una población tan pequeña, activar este dispositivo supondría enviar un mensaje de alarma a 5.000 y 6.000 personas de la comarca que no estaban en peligro.

Se eligió una alternativa por no utilizar el Es Alert

Este tipo de alertas supone mucha precisión en zonas que deben confinarse y otras evacuarse. Por lo que, si se hubiera utilizado el Es Alert habría generado mucha confusión y más daño como apunta el consejero.

Además, se produjo una caída de varios postes de comunicación dejando zonas incomunicadas, así que no se enterarían del mensaje de alarma si finalmente, se hubiera enviado. Por ello, el alcalde de la localidad prefirió evacuar a los ciudadanos puerta por puerta o de manera verbal a través de concejales, policía local y voluntarios, un método que consideran más eficaz para territorios tan pequeños.

El consejero afirma que se avisó a todos los vecinos incluidas las víctimas, sin embargo no escucharon el aviso y cogieron un camino sin salida.

La Junta de Andalucía defiende que habría que haber emitido varios mensajes en caso de haber optado por esa herramienta, porque unos vecinos debían quedarse en casa y otros evacuar. Por ello, consideran que mandar distintos textos podría haber aumentado la confusión.

El presidente de la Junta ha aclarado que "la huella del Es Alert no llega a todos los lugares, y hay zonas afectadas por este incendio que "no tienen cobertura", además de que en "tres puntos base" se ha caído la "conexión telefónica".

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