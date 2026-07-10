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Miguel Ángel Blanco

Se cumplen 29 años desde el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco

Esta mañana se ha celebrado un homenaje con ofrenda floral en Ermua (Bizkaia), lugar en el que Miguel Ángel Blanco creció y fue secuestrado por la banda terrorista ETA el 10 de julio de 1997.

Imagen de archivo de una concentración en la que uno de los participantes muestra una foto del concejal del PP Miguel Ángel Blanco

Homenaje en Ermua a Miguel Ángel Blanco | EFE

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Nerea Hermosa
Publicado:

Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua desde 1995 y economista que, a su vez, trabajaba en una asesoría de Eibar. Fueron sus compañeros quienes comenzaron a extrañarse por su retraso.

Horas después, ETA difundió un comunicado anónimo y publicado por un medio, en el que se informaba de su secuestro y que se daba al Gobierno un plazo de 48 horas para acercar a los más de 600 presos de la banda al País Vasco. De no cumplirse esta exigencia antes del 12 de julio, sería asesinado.

El movimiento 'Espíritu de Ermua'

Tras conocerse la noticia, la sociedad respondió con una movilización masiva. Más de 500.000 personas participaron en la manifestación celebrada en Bilbao y miles se concentraron en ciudades como San Sebastián, Madrid o Zaragoza al grito de "¡Basta ya!". También se organizaron vigilias durante la madrugada del 12 de julio, aunque todas resultaron infructuosas.

Miguel Ángel Blanco apareció en Lasarte (Gipuzkoa) con dos disparos en la nuca y falleció posteriormente en el hospital. Su asesinato provocó una nueva oleada de manifestaciones en toda España. Más de seis millones de personas en total salieron a las calles para pedir libertad y paz.

El homenaje

Veintinueve años después, Ermua ha recordado a Miguel Ángel Blanco y al resto de víctimas del terrorismo con una ofrenda floral ante el monumento dedicado a su memoria.

Al acto han asistido familiares de la víctima junto a autoridades como la alcaldesa de Ermua, Beatriz Gámiz, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, M.ª Jesús San José. Durante su intervención, la alcaldesa ha afirmado que "Ermua hoy tiene nombres propios", en referencia a Miguel Ángel Blanco y Sotero Mazo (asesinado en 1980), y ha confirmado que "recordar no significa abrir heridas, sino impedir que estos sucesos se vuelvan a acontecer". Asimismo, ha subrayado que "no se pueden convertir en referentes a quienes ejercieron la violencia".

Por su parte, M.ª Jesús San José ha destacado que "las víctimas nunca tuvieron que sufrir aquello que pasaron" y ha asegurado que recordar "no significa estar anclado en el pasado, sino asumir la responsabilidad de preservar su memoria". Los homenajes concluirán este domingo con otro acto organizado por el Partido Popular en Ermua, al que, entre otros, acudirán su hermana Mari Mar Blanco y Cuca Gamarra.

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