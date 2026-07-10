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Polémica tras la decisión de la Junta de Andalucía de no usar el Es Alert tras el incendio de Los Gallardos

Pese a que la medida Es Alert es común en las grandes emergencias para avisar a la población, esta vez no se utilizó este método, sino casi puerta a puerta.

El presidente de la Junta de Andalucia Juanma Moreno es informado de las últimas novedades sobre el incendio de Los Gallardos a su llegada al Puesto de mando en el parque de bomberos de la localidad almeriense de Turre

El presidente de la Junta de Andalucia Juanma Moreno es informado de las últimas novedades sobre el incendio de Los Gallardos a su llegada al Puesto de mando en el parque de bomberos de la localidad almeriense de Turre EFE

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Alejandro Lorente
Publicado:

Las autoridades y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han calificado el incendio de Los Gallardos, Almería, como "el peor hasta la fecha" en Andalucía. Por el momento, al menos 12 personas han muerto tratando de hui de las llamas mientras otras 23 continúan desparecidas.

A pesar de que la medida de la alarma masiva Es Alert en los teléfonos móviles sea recurrente en las grandes emergencias, esta vez no se avisó a la población con este método, sino casi puerta a puerta. La Junta de Andalucía defiende que habría que haber emitido varios mensajes en caso de haber optado por esa herramienta, porque unos vecinos debían quedarse en casa y otros evacuar. Por ello, consideran que mandar distintos textos podría haber aumentado la confusión.

El presidente de la Junta ha aclarado que "la huella del Es Alert no llega a todos los lugares, y hay zonas afectadas por este incendio que "no tienen cobertura", además de que en "tres puntos base" se ha caído la "conexión telefónica".

Por su parte, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y recién nombrado como vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, ha defendido también en una atención a medios que, más que el envío del mensaje Es Alert, "era mucho más eficaz el trabajo que estaba haciendo desde el primer momento el alcalde" de Los Gallardos "con el apoyo de Guardia Civil y Policía Local", que "contactó vecino por vecino" tras declararse este incendio. Ese "es el sistema más eficaz", ha añadido el consejero. "Otra cosa es que se atiendan estas instrucciones" por parte de la población, señala.

Puente y la portavoz del PSOE critican a la Junta

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, han decidido este viernes cuestionar que desde la Junta de Andalucía no se haya enviado un mensaje de 'Es Alert' a la población.

Montse Mínguez ha compartido un vídeo con estas declaraciones del consejero de Emergencias desde su cuenta en la red social 'X'. "¡Maldita sea! ¿De verdad otro ES-ALERT sin enviar?", ha comentado la portavoz socialista tras escuchar a Antonio Sanz.

Por su parte, el ministro Óscar Puente ha respondido al secretario general del PP, Miguel Tellado, quien este viernes ha defendido que "España necesita mejores servicios públicos en todos los ámbitos, especialmente para prevenir y combatir tragedias" como la del incendio de Los Gallardos.

Óscar Puente ha declarado desde su cuenta de 'X' si "este pedazo de sinvergüenza está culpando al Gobierno de España del incendio de Almería y de sus consecuencias". "¡Cuando recortan los efectivos antiincendios, que son de su competencia, y no son capaces UNA VEZ MÁS de mandar el mensaje de Es Alert!", ha escrito el ministro.

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