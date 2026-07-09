El exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín critica las actuaciones del juez Peinado: "No está muy equilibrado en sus razonamientos"

El juez Juan Carlos Peinado rechazó el pasado miércoles en un auto el argumento esgrimido por la defensa de Begoña Gómez de que la protección permanente que recibe como esposa del presidente del Gobierno elimina cualquier riesgo de fuga. Además el magistrado sostiene que disponer de escolta policial no constituye una garantía suficiente, señalando al propio cuerpo y asegurando que existen funcionarios que no cumplen sus funciones y recuerda que "no sería la primera ocasión" en la que un dirigente de un Estado miembro de la Unión Europea abandona su país para eludir la acción de la Justicia.

En ese sentido, el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, ha cuestionado con dureza la actuación del juez Juan Carlos Peinado en relación con las restricciones impuestas a Begoña Gómez y el posterior escrito remitido sobre su viaje a la cumbre de Ankara. Martín Pallín calificó de "absolutamente irracional y sin justificación alguna" la desconfianza mostrada por el juez hacia los agentes encargados de la seguridad de la esposa del presidente del Gobierno.

Sobre las medidas cautelares

A su juicio, las medidas cautelares "nunca se debieron adoptar", ya que, según recordó, el Tribunal Constitucional exige que este tipo de decisiones estén "fundadas, razonadas, completas y lógicas". En ese sentido, consideró impensable un riesgo de fuga: "A nadie se le ocurre que la esposa del presidente del Gobierno se vaya a escapar. Sería además la muerte política del presidente."

El magistrado también censuró que el juez hiciera referencia a los escoltas policiales, al entender que "es absolutamente innecesaria y además demuestra que no está muy equilibrado en sus razonamientos", al tiempo que advirtió de que esa afirmación supone atribuirles implícitamente la posible comisión de un delito grave.

"Dejación de funciones absolutamente injustificada"

Sobre la gestión del viaje oficial a Ankara, Martín Pallín sostuvo que el juez debió resolver la cuestión antes de marcharse de vacaciones. En su opinión, "hizo una dejación de funciones absolutamente injustificada", ya que podría haber dejado resuelta la autorización sin necesidad de que la decisión recayera finalmente en un sustituto.

Asimismo, defendió que la decisión sobre la presencia de la esposa del presidente en un acto internacional corresponde exclusivamente al Gobierno. "El juez que adopta la decisión de no autorizar el viaje a la cumbre de Ankara se está metiendo en un terreno que la Constitución reserva al Ejecutivo", afirmó, en referencia al artículo 97 de la Constitución, que atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior del Estado.

Martín Pallín insistió en que "los jueces no son quién para decir si la esposa del presidente va a hacer A o va a hacer B", al tratarse de una cuestión vinculada al protocolo y a la acción exterior del Ejecutivo.

"No se qué tiene que ver Craxi"

El magistrado también rechazó que el escrito judicial recurriera al precedente del ex primer ministro italiano Bettino Craxi para justificar un posible riesgo de fuga. A su juicio, esa comparación carece de fundamento porque el caso de Craxi estuvo marcado por un proceso judicial por corrupción y su posterior huida a Túnez antes de ser juzgado.

En ese sentido, ironizó sobre el conocimiento del juez acerca de ese episodio histórico: "No sé qué tiene que ver Bettino Craxi con la esposa del presidente del Gobierno", afirmó, antes de concluir que una eventual fuga de Begoña Gómez habría supuesto "un golpe mortal políticamente para el presidente del Gobierno".

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