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Los jueces responden a Óscar López: "Si cree que hay jueces que prevarican, que lo denuncie"

Expertos del ámbito judicial cuestionan las acusaciones lanzadas desde sectores del Gobierno y advierten del impacto que pueden tener sobre la confianza en la Justicia.

Óscar López

Juristas reprochan los ataques a jueces y piden denunciar si existen pruebas de prevaricación | Europa Press

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Alberto de Castro
Publicado:

Las declaraciones del ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, asegurando que "hay jueces que prevarican" han reabierto el debate sobre los límites de la crítica política a las resoluciones judiciales. Sus palabras, pronunciadas durante un acto en Madrid en presencia del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, han provocado una respuesta unánime entre juristas, que reclaman prudencia institucional y recuerdan que cualquier sospecha de delito debe trasladarse a los tribunales.

El ministro insistió posteriormente en su afirmación y defendió su derecho a ejercer la libertad de expresión. Sin embargo, distintos expertos consideran que este tipo de mensajes contribuyen a erosionar la confianza pública en el Poder Judicial.

Rechazo desde el ámbito jurídico

Tanto el juez Ignacio González Vega, que dice "no parecerle ni oportuno ni correcto sembrar dudas sobre los miembros del poder judicial", como el juez Fernando Portillo que sostiene que "es grave y peligroso este tipo de manifestaciones", señalan el peligro de estas declaraciones. Este último también recuerda que la prevaricación constituye uno de los delitos más graves que puede cometer un juez. A su juicio, "para alabar a una persona, en este caso Álvaro García Ortiz, no hacía falta llamar prevaricadores" a miembros de la judicatura.

En la misma línea se pronuncia el magistrado Alejandro González Vega, que considera que "no me parece ni oportuno ni correcto sembrar dudas sobre los miembros del poder judicial". Además, subraya que el ordenamiento jurídico ya contempla mecanismos para actuar ante posibles irregularidades. "Existen los mecanismos oportunos para poder actuar contra jueces", señala.

La separación de poderes, en el centro del debate

Otros jueces alertan de que estas declaraciones pueden trasladar a la ciudadanía una imagen distorsionada del funcionamiento institucional. El magistrado Joaquim Bosch considera que "una cosa es que una sentencia pueda parecer injusta y otra que sea prevaricadora" y advierte de que las "descalificaciones generalizadas" hacia jueces resultan "bastante desafortunadas".

Bosch también rechaza la idea de un enfrentamiento entre poderes del Estado. "Da a entender a la opinión pública que hay un conflicto entre el poder judicial y el poder ejecutivo. No lo hay", afirma.

En lo que todos coinciden es en la solución por la que debe optar el Ministro: si existen indicios de que algún magistrado ha cometido un delito, la vía adecuada es acudir a la Justicia. "Si está seguro de esa prevaricación, lo que tiene que hacer es denunciarlo", resumen varios de los magistrados que han analizado la polémica surgida tras las palabras del ministro.

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