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La Justicia pide que Antonio Balas siga en la investigación del caso Koldo y se aplace su ascenso de rango

El teniente coronel de la UCO es considerado clave en la investigación contra la mano derecha del exministro Ábalos.

Teniente coronel Antonio Balas

Teniente coronel Antonio Balas Archivo

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Pepe Ribas
Publicado:

El juez de la Audiencia Nacional que lleva a cabo la investigación del caso Koldo ha expresado su deseo de que el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO), Antonio Balas, se mantenga en su puesto para continuar liderando la investigación del caso pese a su ascenso de puesto previsto en las próximas semanas. El juez Ismael Moreno ha comunicado esta decisión al coronel Pedro Merino Castro, máximo responsable de la UCO, a petición del fiscal Anticorrupción, Luis Pastor.

Motivos de peso

El fiscal ha querido dejar claros los motivos por los que plantea que se aplace la consecución del ascenso del teniente coronel afirmando "que estando próximo julio o agosto de este año el ascenso del agente siendo uno de los instructores de la unidad policial a la que se ha encomendado la investigación del caso Koldo y considerando que ha tenido un papel relevante en el curso de la misma, entiende que ha de permanecer en su destino por el tiempo necesario, hasta la conclusión de la investigación".

Un Real Decreto, la llave de todo

El juez de la Audiencia Nacional ha trasladado esta decisión en los términos interesados por el Ministerio Público, que justifica en un artículo del real decreto de 1987 sobre regulación de la Policía Judicial . El artículo del que se habla establece que "los funcionarios de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiere encomendado, hasta que finalice la misma o la fase procesal que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente. Además añade que "cuando los funcionarios a quienes esté encomendada una concreta investigación hayan de cesar en su destino por causas legalmente establecidas, su cese se participará a la autoridad judicial o fiscal para su conocimiento".

Balas, la horma en el zapato del PSOE

No hay que olvidar que el trabajo de Balas fue fuertemente atacado y puesto en duda por la parte defensora en el juicio del caso Koldo en el Tribunal Supremo. Los informes de la UCO fueron claves en esta investigación como también en otras como el caso del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y con la instrucción del caso contra Begoña Gómez, su mujer. El teniente coronel investiga al mismo tiempo la presunta trama comandada por la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar causas judiciales y los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública donde se investiga al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

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La UCO insiste en que Santos Cerdán puso la estructura del PSOE al servicio de la trama criminal

Imagen del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán

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