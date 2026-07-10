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Mano derecha y principal apoyo: así fue la relación de Sánchez con Juanma Serrano

El exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, ahora bajo la lupa por el caso de las cloacas, fue la sombra del presidente antes de su llegada a la Moncloa

Juan Manuel Serrano Quintana

Mano derecha y principal apoyo: así fue la relación de Sánchez con Juanma Serrano | Europa Press

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Ignacio Blanco
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Juanma Serrano era para Pedro Sánchez más que un jefe de Gabinete. Serrano, imputado por el caso de las cloacas del PSOE y al que la UCO otorga una "participación preminente" en la "desestabilización" de causas judiciales, fue su amigo y mano derecha, y ayudó al jefe del Ejecutivo a llegar a la Moncloa.

Primero, el militante del PSOE dejó su trabajo habitual cuando Sánchez tomó la decisión de presentarse a las primarias del partido. Con la salida de Sánchez de la dirección socialista en 2016, Serrano fue uno de los pocos que continuó a su lado y siguió trabajando con él en campaña para recuperar el liderazgo del partido, en la época del famoso Peugeot con el que recorrieron España el presidente, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Juanma Serrano era 'el quinto del Peugeot'.

"Mucho de lo que he logrado es gracias a Juanma Serrano, que me apoyó en los momentos difíciles siendo un amigo y colaborador leal, algo que siempre agradeceré", escribió Pedro Sánchez en su libro, 'Manual de resistencia', publicado en 2019.

Serrano volvió a ser su jefe de gabinete en el partido, y siguió siendo una de sus personas de máxima confianza hasta la presentación de la moción de censura de Mariano Rajoy en 2018. Una vez en la Moncloa, Sánchez decidió designar para el cargo de jefe de Gabinete a Iván Redondo. El puesto elegido para Serrano fue el de presidente de Correos.

Un imputado más del entorno de Pedro Sánchez

Juanma Serrano se une así a la lista de personas investigadas del entorno más cercano de Pedro Sánchez. Este viernes el juez del 'caso Leire', Santiago Pedraz ha imputado al que fuera mano derecha del presidente, después de que el jueves un informe de la UCO le otorgara un papel "preminente" en las presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

En el informe, los investigadores apuntaron también a su participación en la rama del caso sobre la "obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI".

El magistrado ha autorizado a los investigadores de la UCO de la Guardia Civil para que vuelquen y analicen el contenido del móvil del expresidente de Correos.

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