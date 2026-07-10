Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Iglesia y Gobierno

La tensión entra la Iglesia y el Gobierno aumenta tras la respuesta de Argüello y las críticas del Ejecutivo

Nuevo choque entre la Iglesia y el Gobierno. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha respondido a la carta enviada por Félix Bolaños y ha defendido que sus palabras no iban dirigidas al Gobierno, sino al Estado. Mientras tanto, varios ministros han elevado el tono de las críticas contra el arzobispo.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños

Argüello responde a Bolaños y el choque entre la Iglesia y el Gobierno se intensifica con nuevas críticas de ministros | Antena3 Noticias

Publicidad

Fran Magaña
Publicado:

Nuevo episodio de tensión entre la Iglesia y el Gobierno. La controversia, que comenzó tras unas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha ido creciendo en las últimas horas con un intercambio de reproches y la entrada en escena de varios miembros del ejecutivo.

El origen de la polémica se encuentra en unas palabras de Argüello que fueron interpretadas como una dura crítica al Gobierno. A raíz de esas declaraciones, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, respondió mediante una carta en la que expresó su “sorpresa” por las afirmaciones del arzobispo.

En esa misiva, Bolaños planteó una comparación para reprochar el tono empleado por el dirigente eclesiástico. “¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia como ‘banda de agresores sexuales’?”, preguntaba el ministro, en referencia a los casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la institución religiosa.

La respuesta no se ha hecho esperar

El arzobispo ha defendido que la Iglesia, en su conjunto, ya ha asumido su responsabilidad por los abusos cometidos hace años por algunas personas pertenecientes a la institución. Al mismo tiempo, ha insistido en que sus declaraciones fueron interpretadas de forma incorrecta, asegurando que su referencia no iba dirigida al Gobierno, sino al Estado.

Lejos de rebajarse la tensión, el enfrentamiento ha sumado nuevos protagonistas dentro del Ejecutivo. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha cuestionado públicamente la posición del presidente de la Conferencia Episcopal y se ha preguntado si Argüello colabora estrechamente con Vox.

Por su parte, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha optado por un tono más moderado, aunque también ha restado relevancia a las declaraciones del arzobispo. Saiz ha afirmado que, “por jerarquía”, el Gobierno prefiere fijarse en los mensajes del Papa León XIV, destacando su respaldo a la política migratoria impulsada por el Ejecutivo.

Las críticas también han llegado desde los ministros de Sumar. El titular de Cultura, Ernest Urtasun, ha lamentado las palabras de Argüello y ha asegurado que “añoran un país que los españoles dejamos atrás hace más de 40 años”, en una alusión al pasado reciente de España y al papel de la Iglesia en la vida pública.

Este nuevo cruce de declaraciones vuelve a evidenciar las diferencias entre el Gobierno y una parte de la jerarquía eclesiástica en cuestiones de marcado carácter político y social. Un enfrentamiento que, lejos de apagarse, ha ido escalando con la intervención de varios ministros y que vuelve a situar las relaciones entre ambas instituciones en el centro del debate público.

La UCO insiste en que Santos Cerdán puso la estructura del PSOE al servicio de la trama criminal

Imagen del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán

Publicidad

España

El presidente de la Junta de Andalucia Juanma Moreno es informado de las últimas novedades sobre el incendio de Los Gallardos a su llegada al Puesto de mando en el parque de bomberos de la localidad almeriense de Turre

Polémica tras la decisión de la Junta de Andalucía de no usar el Es Alert tras el incendio de Los Gallardos

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños

La tensión entra la Iglesia y el Gobierno aumenta tras la respuesta de Argüello y las críticas del Ejecutivo

Vuelo de Instrucción de la princesa Leonor junto a su padre, Felipe VI, en la Academia General del Aire y del Espacio, a 18 de junio de 2026, en San Javier (Murcia) FUERZAS ARMADAS;PRINCESA LEONOR;FELIPE VI;AVIÓN;VUELO;19 JUNIO 2026 Casa de S.M. el Rey 19/06/2026

La trayectoria militar de la Princesa Leonor culmina después de tres años

Juan Manuel Serrano Quintana
CLOACAS PSOE

Mano derecha y principal apoyo: así fue la relación de Sánchez con Juanma Serrano

Teniente coronel Antonio Balas
uco

La Justicia pide que Antonio Balas siga en la investigación del caso Koldo y se aplace su ascenso de rango

Imagen de archivo de una concentración en la que uno de los participantes muestra una foto del concejal del PP Miguel Ángel Blanco
Miguel Ángel Blanco

Se cumplen 29 años desde el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco

Esta mañana se ha celebrado un homenaje con ofrenda floral en Ermua (Bizkaia), lugar en el que Miguel Ángel Blanco creció y fue secuestrado por la banda terrorista ETA el 10 de julio de 1997.

Leonor recibe la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico en la entrega de despachos de la Academia Militar de San Javier
Princesa de Asturias

Leonor recibe la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico y termina su formación militar "con rotundo éxito"

La Princesa finaliza su formación militar cumpliendo varios hitos como el curso de paracaidismo o teniendo de instructora a la primera mujer en pilotar en solitario.

Imagen de archivo de Juanma Serrano

Pedraz imputa a Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, en el caso Leire

Villarejo

El juez Piña solicita que se investiguen las conversaciones entre Villarejo y Cospedal por posibles "indicios de criminalidad"

El exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González

El ex DAO de la Policía, José Ángel González, será juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid por agresión sexual

Publicidad