La trayectoria militar de la Princesa Leonor culmina después de tres años

La Princesa Leonor ha conlcuido este viernes su formación castrense en una ceremonia en la academia de San Javier, en Murcia. Un día muy especial, en el que le ha acompañado su familia, incluido el Rey Felipe VI, encargado de condecorarla con la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico.

La Princesa de Asturias finaliza así tres años de educación militar y comenzará en septiembre sus estudios universitarios, en concreto, el grado de Ciencias Políticas que estudiará en Madrid.

Por tierra, por aire y por mar

En el año 2023 ingresó en la Academia Militar General de Zaragoza, donde comenzó su preparación. Antes de entrar, después de despedirse de sus padres, dijo tener "muchas ganas". Allí comenzó el primero de los tres años, en el que se enfrentó a horarios exigentes, clases y maniobras militares.

Sin embargo, el momento más simbólico tuvo lugar en octubre de 2023, fecha en la que acudió al acto de jura de bandera. Allí, en Zaragoza, junto a 410 cadetes y frente a los Reyes, respondió que sí cuando interpelaron lo siguiente: "¿Juráis por Dios o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España".

Un año después, en 2024, se despidió del Ejército de Tierra y de la capital de Aragón, diciendo sentirse una aragonesa más, para comenzar su formación naval en la Escuela Naval de Marín. Subida a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, recorrió medio mundo junto a sus compañeros guardamarinas.

Segundo año en la mar, en septiembre de 2025 comenzó el último año de su formación en la Academia General del Aire de San Javier. Vuelos de instrucción, curso de paracaidismo incluidos, dejó una postal para la historia: padre e hija compartiendo vuelo, cada uno a los mandos de un avión.

La Princesa Leonor, heredera al trono, concluye con la imposición de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico su formación militar y en septiembre comenzará una nueva etapa, la universitaria, en Madrid.