Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

CASA REAL

La trayectoria militar de la Princesa Leonor culmina después de tres años

La Princesa concluye su formación militar con la imposición de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico y con un abrazo de su padre, el Rey Felipe VI

Vuelo de Instrucción de la princesa Leonor junto a su padre, Felipe VI, en la Academia General del Aire y del Espacio, a 18 de junio de 2026, en San Javier (Murcia) FUERZAS ARMADAS;PRINCESA LEONOR;FELIPE VI;AVIÓN;VUELO;19 JUNIO 2026 Casa de S.M. el Rey 19/06/2026

La trayectoria militar de la Princesa Leonor culmina después de tres años | EUROPAPRESS

Publicidad

Alberto de Castro
Publicado:

La Princesa Leonor ha conlcuido este viernes su formación castrense en una ceremonia en la academia de San Javier, en Murcia. Un día muy especial, en el que le ha acompañado su familia, incluido el Rey Felipe VI, encargado de condecorarla con la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico.

La Princesa de Asturias finaliza así tres años de educación militar y comenzará en septiembre sus estudios universitarios, en concreto, el grado de Ciencias Políticas que estudiará en Madrid.

Por tierra, por aire y por mar

En el año 2023 ingresó en la Academia Militar General de Zaragoza, donde comenzó su preparación. Antes de entrar, después de despedirse de sus padres, dijo tener "muchas ganas". Allí comenzó el primero de los tres años, en el que se enfrentó a horarios exigentes, clases y maniobras militares.

Sin embargo, el momento más simbólico tuvo lugar en octubre de 2023, fecha en la que acudió al acto de jura de bandera. Allí, en Zaragoza, junto a 410 cadetes y frente a los Reyes, respondió que sí cuando interpelaron lo siguiente: "¿Juráis por Dios o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España".

Un año después, en 2024, se despidió del Ejército de Tierra y de la capital de Aragón, diciendo sentirse una aragonesa más, para comenzar su formación naval en la Escuela Naval de Marín. Subida a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, recorrió medio mundo junto a sus compañeros guardamarinas.

Segundo año en la mar, en septiembre de 2025 comenzó el último año de su formación en la Academia General del Aire de San Javier. Vuelos de instrucción, curso de paracaidismo incluidos, dejó una postal para la historia: padre e hija compartiendo vuelo, cada uno a los mandos de un avión.

La Princesa Leonor, heredera al trono, concluye con la imposición de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico su formación militar y en septiembre comenzará una nueva etapa, la universitaria, en Madrid.

El ex DAO de la Policía, José Ángel González, será juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid por agresión sexual

El exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González

Publicidad

España

El presidente de la Junta de Andalucia Juanma Moreno es informado de las últimas novedades sobre el incendio de Los Gallardos a su llegada al Puesto de mando en el parque de bomberos de la localidad almeriense de Turre

Polémica tras la decisión de la Junta de Andalucía de no usar el Es Alert tras el incendio de Los Gallardos

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños

La tensión entra la Iglesia y el Gobierno aumenta tras la respuesta de Argüello y las críticas del Ejecutivo

Vuelo de Instrucción de la princesa Leonor junto a su padre, Felipe VI, en la Academia General del Aire y del Espacio, a 18 de junio de 2026, en San Javier (Murcia) FUERZAS ARMADAS;PRINCESA LEONOR;FELIPE VI;AVIÓN;VUELO;19 JUNIO 2026 Casa de S.M. el Rey 19/06/2026

La trayectoria militar de la Princesa Leonor culmina después de tres años

Juan Manuel Serrano Quintana
CLOACAS PSOE

Mano derecha y principal apoyo: así fue la relación de Sánchez con Juanma Serrano

Teniente coronel Antonio Balas
uco

La Justicia pide que Antonio Balas siga en la investigación del caso Koldo y se aplace su ascenso de rango

Imagen de archivo de una concentración en la que uno de los participantes muestra una foto del concejal del PP Miguel Ángel Blanco
Miguel Ángel Blanco

Se cumplen 29 años desde el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco

Esta mañana se ha celebrado un homenaje con ofrenda floral en Ermua (Bizkaia), lugar en el que Miguel Ángel Blanco creció y fue secuestrado por la banda terrorista ETA el 10 de julio de 1997.

Leonor recibe la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico en la entrega de despachos de la Academia Militar de San Javier
Princesa de Asturias

Leonor recibe la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico y termina su formación militar "con rotundo éxito"

La Princesa finaliza su formación militar cumpliendo varios hitos como el curso de paracaidismo o teniendo de instructora a la primera mujer en pilotar en solitario.

Imagen de archivo de Juanma Serrano

Pedraz imputa a Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, en el caso Leire

Villarejo

El juez Piña solicita que se investiguen las conversaciones entre Villarejo y Cospedal por posibles "indicios de criminalidad"

El exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González

El ex DAO de la Policía, José Ángel González, será juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid por agresión sexual

Publicidad