Lotería Nacional
Sorteo extraordinario de julio de la Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 11 de julio, en directo
Sigue el sorteo extraordinario de julio de la Lotería Nacional de hoy sábado 11 de julio y comprueba tu número en directo. El resultado de la Lotería Nacional y todos los números premiados.
Publicidad
PREMIOS POR APROXIMACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL DE JULIO
En el Sorteo extraordinario de julio, los que casi ganan también tienen premio. Con una unidad superior o inferior al número ganador y al segundo premio, ¡también ganas!
PREMIOS A LAS ÚLTIMAS 4, 3 Y 2 CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE JULIO
Los primeros premios que se conocerán del Sorteo de la Lotería Nacional de julio de hoy durante el sorteo serán las extracciones a 2, 3 y 4 cifras, dotadas de 300, 750 y 3.750 euros a la serie respectivamente.
SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE JULIO EN DIRECTO
En 1 hora dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de julio de hoy sábado 11 de julio. Desde aquí podrás consultar los números premiados para saber si has sido uno de los afortunados. Para seguir el sorteo de hoy en directo, mantén actualizada esta página.
DOCE EXTRACCIONES DE CINCO CIFRAS LOTERÍA NACIONAL DE JULIO
En este Sorteo Extraordinario de julio de la Lotería Nacional se realizarán doce extracciones de cinco cifras dotadas de 75.000 euros a la serie, 750 euros al décimo.
TERCER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE JULIO
El tercer premio del Sorteo Extraordinario de julio de la Lotería Nacional de hoy está dotado de 150.000 euros a la serie, es decir, 15.000 euros el décimo.
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE JULIO
El segundo premio del Sorteo Extraordinario de julio de la Lotería Nacional de hoy sábado 11 de julio está dotado de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 euros el décimo.
PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE JULIO
El primer premio del Sorteo Extraordinario de julio de la Lotería Nacional de hoy sábado 11 de julio está dotado de 150.000 euros al décimo.
DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL DE JULIO
La emisión del sorteo extraordinario de julio de la Lotería Nacional de hoy consta 10 series de 100.000 billetes cada una. Un billete la lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado tiene un precio de 150 euros, pero al estar divididos en décimos, podrás participar comprando un décimo por 15 euros.
PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL DE JULIO
Sabiendo que cualquier número del bombo tiene las mismas opciones de salir y habiendo 10 millones de décimos que pueden optar al premio especial, podemos calcular que hay un 0,00001% de probabilidades de llevarnos el premio millonario del Sorteo extraordinario de julio.
HORARIO SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE JULIO
La Lotería Nacional de julio de hoy, sábado 11 de julio dará comienzo aproximadamente a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados del sorteo extraordinario de julio de la Lotería Nacional, mantén actualizada esta página en tu navegador.
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DE JULIO
El sorteo extraordinario de julio de la Lotería Nacional de hoy reparte un primer premio de 1,5 millones de euros a la serie y un segundo premio de 300.000 euros a la serie.
LOTERÍA NACIONAL DE JULIO: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo extraordinario de julio de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 11 de julio que reparte un primer premio de 150.000 euros al décimo.
Publicidad