Sorteo extraordinario de julio de la Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 11 de julio, en directo

La Lotería Nacional de julio de hoy, sábado 11 de julio dará comienzo aproximadamente a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados del sorteo extraordinario de julio de la Lotería Nacional, mantén actualizada esta página en tu navegador.