Los Príncipes donan a una fundación de discapacitados su 'polémica' herencia

Los Príncipes de Asturias han entregado este miércoles en Menorca el dinero recibido en herencia del empresario originario de Ciutadella Juan Ignacio Balada, y durante su discurso el Príncipe Felipe ha explicado que la Casa Real aceptó el legado para evitar que los bienes pasasen a las arcas públicas del Estado de otro país, tal y como había expresado en su última voluntad el multimillonario.

"Estoy seguro de que el señor Balada estaría satisfecho de ver el destino que le hemos dado al dinero que hemos recibido"

Durante un breve parlamento, Don Felipe ha señalado que lo habitual en estos casos habría sido renunciar al legado. "Era lo más sencillo, lo menos complejo, la solución más fácil y aunque estoy seguro de que el Estado que hubiera recibido los bienes de Balada los habría destinado a buen fin, nos pareció que esa no era la manera más directa o mejor de asegurar que los españoles se beneficiaran de su patrimonio".



El Príncipe también ha reconocido que la noticia de que Balada les había designado co-herederos de su patrimonio fue "toda una sorpresa". "La Princesa y yo no conocíamos a Juan Ignacio Balada y por eso nos sorprendió cuando fuimos informados del contenido de su testamento", ha admitido.



Al aceptar parte de la herencia de Balada, valorada en casi 10 millones de euros, Sus Altezas Reales se comprometieron a cumplir con el encargo del inversor menorquín con la creación de la Fundación Hesperia, a la que le correspondieron casi 4 millones de euros. El resto del legado se divide a partes iguales entre los Príncipes de Asturias, sus hijas Leonor y Sofía, y sus sobrinos.



Don Felipe ha apuntado que, desde el primer momento, "tuvimos muy claro que el dinero que recibiésemos lo destinaríamos a fines de interés social". En este punto ha señalado que, tras recibir la petición por parte de la Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca, "estudiamos esta posibilidad y nos convenció".



"Estoy seguro de que el señor Balada estaría satisfecho de ver el destino que le hemos dado al dinero que hemos recibido", ha apostillado.



Así, Don Felipe y Doña Letizia han iniciado su itinerario por Menorca alrededor de las 11.30 horas en el Centro Polivalente, Carlos Mir de Maó, donde han sido recibidos por el presidente del Gobierno balear, Francesc Antich; la consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago; el delegado del Gobierno en Balears, Ramón Socías, y el presidente del Consell de Menorca, Marc Pons.



También les esperaban a su llegada los ocho alcaldes de los ayuntamientos de la isla y los 14 representantes de las entidades que integran la Fundació de Personas con Discapacidad de Menorca.



La lluvia que ha caído en Menorca durante toda la mañana de este miércoles ha deslucido el acto de recibimiento a Sus Altezas Reales aunque no ha echado atrás a las alrededor de treinta personas que se han acercado a la zona de Bintaufa para ver de cerca a Sus Altezas Reales.



Tras los saludos a las autoridades, los Príncipes han recorrido las instalaciones del centro equipado para tratar a personas con discapacidad física e intelectual. que entró en funcionamiento el pasado 10 de enero. Tanto Don Felipe como Doña Letizia se han mostrado en todo momento cariñosos y amables con los usuarios y se han interesado por los proyectos que se desarrollan en el centro.