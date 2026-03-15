Los populares amplían su ventaja sobre el PSOE y frenan el crecimiento de Vox

El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco ha logrado 33 escaños, pero se queda lejos de la mayoría absoluta, situada en 41 procuradores, por lo que tendrá que negociar con Vox para poder ser investido presidente en la nueva legislatura y revalidar el gobierno autonómico.

El resultado confirma el predominio del bipartidismo en la comunidad, con PP y PSOE concentrando la mayor parte del voto, mientras que Vox crece menos de lo que preveían las encuestas y no logra el avance que aspiraba a consolidar tras el fuerte ascenso registrado en 2022.

Por su parte, el PSOE encabezado por Carlos Martínez mejora el resultado de las elecciones autonómicas de hace cuatro años, en las que el candidato fue Luis Tudanca, y obtiene 30 escaños frente a los 28 logrados entonces. Aunque la subida es moderada, en Ferraz interpretan el resultado como un punto de inflexión dentro del actual ciclo electoral, después de las derrotas sufridas en Extremadura en diciembre y en Aragón en febrero.

El PSOE considera que la posición del Gobierno a favor del "No a la guerra" y el enfoque de la campaña, centrado en el refuerzo de los servicios públicos, han contribuido a movilizar a parte del electorado progresista en Castilla y León, donde tradicionalmente la participación ha sido determinante para el resultado final.

Fuentes socialistas se han mostrado prudentes durante la noche electoral, aunque han subrayado que, a diferencia de lo ocurrido en otras elecciones autonómicas recientes, el votante socialista ha acudido en mayor medida a las urnas.

Desde la dirección federal del partido destacan que el resultado permite frenar la tendencia negativa de los últimos meses y confían en que el comportamiento electoral en Castilla y León marque el inicio de una fase más favorable para el PSOE en el calendario político.

El PP vuelve a depender de Vox, pero con menor fuerza

Vox mejora ligeramente los 13 procuradores que obtuvo en los anteriores comicios y asciende a 14 representantes, con un porcentaje de votos que queda por debajo del 19%, una cifra bastante inferior a la que manejaban algunos sondeos durante la campaña.

El resultado frena la tendencia al alza que la formación de Santiago Abascal había mostrado en las recientes elecciones autonómicas de Extremadura y Aragón, donde logró doblar su representación, y confirma que en Castilla y León partía de un techo electoral más alto tras el fuerte crecimiento registrado en 2022.

En el partido reconocían expectativas mayores durante la campaña, ya que algunos sondeos situaban a Vox por encima del 20% de intención de voto. Finalmente, el aumento ha sido limitado, con apenas un procurador más y un crecimiento de voto muy moderado.

En Vox atribuyen el resultado a un contexto más complejo que en las anteriores citas electorales. La formación ha afrontado la campaña marcada por tensiones internas y por el desgaste provocado por su rechazo a la investidura de María Guardiola en Extremadura, así como por los conflictos orgánicos abiertos en las últimas semanas dentro del partido.

Aun así, la dirección considera que el resultado confirma que sigue siendo decisiva para la gobernabilidad y mantiene su objetivo de negociar con el PP "medida a medida" cualquier acuerdo para la formación de gobierno.

Este resultado deja a los populares en una situación similar a la de la pasada legislatura, ya que necesitarán el apoyo de Vox para poder formar gobierno. El propio Alfonso Fernández Mañueco reconoció a su llegada al hotel donde el partido seguía el escrutinio que ya preveía tener que "dialogar" para garantizar la gobernabilidad.

En las elecciones de 2022, el PP obtuvo 31 escaños (31,43%), lejos también de la mayoría absoluta, lo que obligó a pactar con Vox. En aquella ocasión la formación de Santiago Abascal fue la gran vencedora de la noche al pasar de 1 a 13 procuradores y consolidarse como tercera fuerza política en la comunidad.

Los partidos provinciales resisten

Entre las formaciones de ámbito provincial, Unión del Pueblo Leonés consigue tres escaños, mientras que Soria Ya y Juntos por Ávila mantienen un representante cada uno, lo que vuelve a reflejar el peso que siguen teniendo en Castilla y León las candidaturas vinculadas al territorio.

La izquierda a la izquierda del PSOE, fuera de las Cortes

Los más perjudicados de la jornada electoral son los partidos situados a la izquierda del PSOE. Sumar, Podemos e Izquierda Unida no han conseguido representación y se quedan fuera del Parlamento autonómico, lo que reduce el espacio político progresista a los socialistas.

Tras conocerse los resultados, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, lamentó que en Castilla y León se hayan obtenido "0 escaños a la izquierda del PSOE" y advirtió de que "no hacer algo o hacer lo de siempre es pura negligencia", en referencia a la falta de acuerdos entre las fuerzas progresistas.

Con este resultado, la tercera cita autonómica del actual ciclo electoral confirma un escenario más favorable al bipartidismo, con el PP consolidando su ventaja territorial, el PSOE resistiendo mejor de lo previsto y Vox mostrando por primera vez signos de estancamiento tras su crecimiento en otras comunidades.

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