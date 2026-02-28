Mañueco recibe el apoyo de Feijóo en Castilla y León: "Proponemos mil medidas, otros vienen con un micrófono y cuatro titulares"

Este sábado arranca el primer fin de semana de de campaña electoral en Castilla y León, donde apenas restan 15 días para que los llamados a votar se den cita con las urnas y los candidatos se empleen a fondo para convencer a los indecisos.

Patxi López apoya al candidato socialista

Con los líderes nacionales también desplegados en el terreno, este sábado tanto Feijóo como Abascal han acompañado a sus respectivos candidatos de PP y Vox en sus actos. En el PSOE ha destacado la ausencia de Pedro Sánchez y de sus ministros.

Por ende, la tarea de acompañar al candidato socialista Carlos Martínez ha recaído en el portavoz Patxi López. Todavía quedan por delante dos semanas de campaña en la que todavía colearán mucho los recientes resultados en Aragón y Extremadura, donde el PSOE salió muy mal parado, y tanto PP como Vox reforzados, especialmente los de la formación de Abascal. Desde entonces, ambos partidos afrontan negociaciones clave para formar gobierno.

Mañueco: "Queremos estar entre las tres mejores comunidades del país"

Eso sí, en cuanto a los próximos comicios en Castilla y León, Núñez Feijóo ha pedido a la sociedad castellanoleonesa que se movilice para evitar un posible bloqueo socialista. "Tenemos un sobresaliente en gestión, y es gracias al esfuerzo de todos y la gestión del PP. Hoy no hemos venido a mirar atrás. Tenemos una ambición, queremos estar esté entre las 3 mejores CC.AA de España. Algunos os preguntaréis porqué hacemos esto, elaborar un programa electoral con más de mil medidas. Hay otros que hacen campaña con un micrófono y cuatro titulares", explicó el candidato popular Alfonso Fernández Mañueco. De la misma forma, ha expresado el compromiso de "gobernar para todos", independientemente de si les han apoyado: "Estamos aquí, seguimos aquí y nos quedamos aquí".

Las opciones de los tres grandes partidos

Por otra parte, en las elecciones participan un total de 26 formaciones, pero solo PP, PSOE, Vox y los regionalistas fuertes tienen opciones reales de representación. El escenario más probable según las encuestas apunta a un PP vencedor con 32-35 escaños aproximados, PSOE en torno a 28-30 y Vox con 14-16. Sin mayoría absoluta, el PP volvería a necesitar a Vox para investir a Mañueco, reproduciendo la legislatura anterior. Teniendo en cuenta los antecedentes electorales de Extremadura y Aragón se espera una bajada del PSOE, aunque si se acercara al 33 % de los sufragios podría forzar pactos inéditos o bloque.

