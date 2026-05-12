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Montero rectifica tras llamar "accidente laboral" a la tragedia de los guardias civiles: "Son muertes en acto de servicio"

La candidata del PSOE por Andalucía ha matizado sus palabras tras la oleada de críticas de las asociaciones policiales y partidos políticos.

Montero puntualiza tras hablar de "accidente laboral" que los guardias civiles murieron "en acto de servicio"

Montero rectifica tras llamar "accidente laboral" a la tragedia de los guardias civiles: "Son muertes en acto de servicio" | EUROPAPRESS

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A pocos días de las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, candidata a la presidencia por el PSOE, se ha visto envuelta en una polémica tras calificar que la muerte de los dos guardias civiles en Huelva como un "accidente laboral".

Las palabras tuvieron lugar durante el debate celebrado el pasado lunes en Canal Sur donde la exvicepresidenta primera expresó sus condolencias a las familias, pero añadió que "los accidentes laborales tienen que ser una prioridad" y que hay trabajadores que mueren "por el simple hecho de ganarse la vida".

Unas palabras que generaron una oleada de críticas por parte del resto de partido políticos como por las asociaciones de la Guardia Civil. Jucil, AUGC o ASES-GC consideraron inapropiado hablar de accidente laboral en un contexto como este, defendiendo que los agentes fallecieron en una operación contra el narcotráfico.

Desde estos colectivos se reclamó una "rectificación inmediata", al entender que los hechos podrían estar relacionados con delitos graves como imprudencia, atentado o incluso organización criminal.

Ante esto, Montero ha rectificado públicamente este martes a través de 'X', donde ha querido matizar sus palabras y reconocer la labor de los agentes fallecidos, subrayando que se trata de "muertes en acto de servicio". Además, ha expresado su "respeto y cariño a las familias y compañeros" de los guardias civiles.

"Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y todas", ha afirmado.

Reacciones asociaciones policiales

Por su parte, previo a la rectificación de Montero, la portavoz de comunicación de Jucil calificó sus palabras como un "despropósito", insistiendo en que no se trataba de una situación ordinaria.

Según explicó, los agentes no navegaban en condiciones normales, sino que estaban participando en una intervención peligrosa contra el narcotráfico. "No es un simple accidente, es el precio que se paga protegiendo al Estado", señaló.

Además, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también ha reaccionado a las palabras de la candidata socialista en Andalucía, considerando que se trata de "una falta de tacto inadmisible". En redes sociales han apuntado que "no eran estadísticas. Eran compañeros enfrentándose a mafias cada vez más violentas con medios insuficientes. Merecen respeto, verdad y responsabilidades".

De la misma manera lo ha hecho el sindicato Justicial Policial (Jupol), asegurando que son "un bochorno y una falta de respeto": "Nuestros compañeros de la Guardia Civil, Germán y Jerónimo, fallecieron en acto de servicio luchando contra el narcotráfico, dando su vida por España, no fue un simple ‘accidente laboral’. Qué bochorno. Qué falta de respeto. Nuestro abrazo sincero a sus familias y compañeros".

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