Un agente asegura en el juicio por el caso Kitchen que solo pudieron desencriptar el 60% del material incautado a Villarejo

Nueva sesión del juicio por la operación Kitchen: la presunta trama en el seno de Interior para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas durante la etapa de Mariano Rajoy en el gobierno. El juicio encara la fase final de las testificales.

Hoy han declarado de nuevo varios agentes de la Policía Nacional. Dos de ellos, pertenecientes a la Unidad Central de Ciberdelincuencia, han asegurado que solo pudieron desencriptar algo más de la mitad del material incautado a uno de los encausados, el comisario Villarejo.

"Se ha descifrado bastante informacion, entre el Centro Criptológico Nacional, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y nosotros, pero no la totalidad", ha señalado el agente.

Cuando desde la acusación popular, que ejerce el PSOE, le han preguntado si podía concretar, uno de los agentes ha especificado que se trataría del "sesenta y algo por cierto" del material incautado a Villarejo, material que incluía algunas de las famosas grabaciones del excomisario.

El juicio sigue el jueves con declaraciones testificales, entre ellos más agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación. Una vez concluya esa fase, está previsto que se reproduzcan audios del caso y, ya a continuación, arrancarían con las declaraciones de los investigados en la causa.

Entre la decena de encausados se encuentran el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; su exsecretario de Estado, Francisco Martínez; el que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino; el comisario jubilado José Manuel Villarejo; y también Sergio Ríos, antiguo chófer de Luis Bárcenas y confidente de la trama, que le pagó con fondos reservados: unos 2.000 euros al mes.

Las fuentes consultadas señalan que las declaraciones a los investigados podrían comenzar a finales de la semana que viene, aunque todavía no hay fecha confirmada. La Audiencia Nacional ha previsto sesiones hasta finales de junio, tanto en su sede de la calle Génova en Madrid como en la de San Fernando de Henares.

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