ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Feijóo replica a Abascal por bloquear Extremadura por las elecciones en Castilla y León, mientras Zapatero critica al PP por "ir detrás de Vox todo el día"

Zapatero no había participado en la campaña de Aragón, y en Extremadura solo lo hizo en precampaña, pero hoy sí ha intervenido desde León para defender a Pedro Sánchez. Feijóo, desde La Bañeza, ha recuperado la guerra abierta con Vox, después de que hayan impedido la investidura de Guardiola en Extremadura.

Feijóo y Zapatero en la campaña para las elecciones de Castilla y León

Paula Hidalgo
Publicado:

Comienza la cuenta atrás para los comicios en Castilla y León. En pleno ecuador de la campaña electoral, este viernes, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo ha clausurado un mítin en el Teatro Municipal de La Bañeza, mientras el PSOE ha recuperado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en el Pabellón Luis Vives de León.

Feijóo ha criticado la "estafa" de Vox por consumar la investidura fallida de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y pidió concentrar el voto en sus siglas porque "quien ha bloqueado Extremadura por las elecciones de Castilla y León estará dispuesto a bloquear Castilla y León por las elecciones de Andalucía".

El líder popular replica así a su homólogo de Vox, Santiago Abascal, donde hace unos días en la misma localidad leonesa, se dio un baño de masas. Feijóo advierte que si Vox obtiene la misma fuerza en Castilla y León, se podría desencadenar el mismo escenario que en Extremadura, por lo que un voto a los de Abascal es "una moneda al aire", dado que no garantiza un Ejecutivo de centroderecha. A su juicio, "Vox está a la deriva" cuando los españoles y Castilla y León necesitan "rumbo".

Zapatero: "Hay que ser valiente y patriota"

Zapatero, por su parte, ha ensalzado el orgullo que siente por el PSOE para criticar a la oposición: "Yo creo que a determinadas fuerzas políticas les sobra odio y rencor y les falta patriotismo y proyecto. Les sobra ansiedad y les falta inteligencia", ha sentenciado. Y ha cargado contra la postura del PP con Vox, indicando que "es un poco triste ver como el PP va detrás de Vox todo el día".

El expresidente ha elogiado a Sánchez por estar "liderando en el mundo con una voz en favor de la paz" y la legalidad internacional y contra "una guerra absurda", ante la que "hay que ser valiente y patriota para decirle a ese presidente de Estados Unidos 'no', en España manda España, manda el Gobierno de España": "Eso es ser patriota", ha zanjado. Y no lo ha hecho en vano, también ha aprovechado para cargar contra "esas dos derechas que hay ahora... toda la vida con 'España', 'patriotas'... y habla el presidente de otro país y todos van detrás como gallinas, ¿qué patriotismo es ese?", se ha preguntado Zapatero, convencido de que el patriotismo que debe prevalecer es "el de la paz, el de la razón, el del diálogo".

Zapatero también ha hecho un guiño a su etapa como presidente, asegurando que el mayor "leonesista" ha sido él, porque es "quien más ha hecho por León". De hecho, ha señalado: "Donde esta hoy Feijóo dando un mitín en La Bañeza, también lo rehabilité yo y mi gobierno".

Feijóo: "como siempre Sánchez miente"

Feijóo no solo ha replicado a Abascal, también lo ha hecho con las cuatro palabras de Sánchez del 'no a la guerra'. En su lugar Feijóo utiliza otras cuatro palabras: "Ahora el presidente resume en cuatro palabras su política exterior -no a la guerra-. Nosotros también en cuatro: 'como siempre Sánchez miente'", ha afirmado el líder popular.

El dirigente gallego también ha apostado por que Castilla y León repita presidente, porque "tiene uno de los mejores gobiernos de España". Asegura que "aquello que funciona no podemos dejar de utilizarlo", dirigiéndose hacia Alfonso Fernández Mañueco. Por último, ha enviado otro mensaje a Sánchez y a Zapatero: "Ha habido dos políticos que en España no han gestionado un euro en su vida antes de ser presidentes del Gobierno, uno Zapatero y otro Pedro Sánchez". Veremos la respuesta del jefe del Ejecutivo este sábado desde Soria.

