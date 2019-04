Polémica por el viaje de Felipe VI a Arabia Saudí

El Rey Felipe VI visitará Arabia Saudí­ a partir del próximo sábado en su primer viaje oficial con el nuevo Gobierno, al que le acompañarán los ministros de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y de Fomento, Íñigo de la Serna.

Se trata del primer viaje de los Reyes en esta legislatura. Una decisión que ha levantado polémica en el Congreso de los Diputados. La primera reacción ha sido de Ciudadanos. Su líder, Albert Rivera, cree que el viaje puede ser una buena oportunidad para que el Rey aproveche y defienda allí los derechos humanos: “Una cosa es la diplomacia y otra es que tu vayas a un país y no defiendas tus posiciones. No digo que el Rey no lo vaya a hacer, estoy diciendo lo que yo haría. Yo creo que cuando uno visita determinados países tiene que tener en cuenta la situación que viven estos países”.

Una crítica compartida, en esta ocasión, por Podemos. Iñigo Errejón opina que “a lo mejor no era el primer sitio que había que visitar”.

Por su parte, el Gobierno y el PSOE creen que no se puede cuestionar la posición de La Casa Real en el respeto y la defensa de los derechos humanos. Para Rafael Hernando, "el hecho de visitar un país u otro no implica que uno comulgue con sus formas de gobierno".

Hay que separar, dicen, las denuncias a un gobierno, de un viaje que no es la primera vez que se hace y que para España supone una importante inversión económica.