Pajín: "Aznar olvidó la pluralidad de España pese a hablar catalán en la intimidad"

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha acusado hoy al ex presidente del Gobierno José María Aznar de no haberse acordado durante su mandato de la pluralidad de España porque no creía en ella, a pesar de "hablar en catalán en la intimidad" y de pactar con los nacionalistas para poder gobernar.

Durante su intervención en un acto de su partido sobre "Participación ciudadana en red", Pajín se ha referido a las declaraciones de ayer de Aznar, quien responsabilizó al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, del "lío" y de la "chapucera" obra de "albañilería política" realizada con el Estatuto de Cataluña.



Pajín ha arremetido contra Aznar y contra el PP, partido al que ha reprochado que utilice el Tribunal Constitucional (TC) como un Parlamento más porque en las Cortes "pierde" las votaciones. Según la dirigente socialista, Aznar, al que, a pesar de las discrepancias, tiene "un profundo respeto" porque fue presidente del Gobierno, "siempre sale a marcarle la agenda" al líder del PP, Mariano Rajoy, al igual que hace la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, para "ver si así, alumbrándole el camino, llega a La Moncloa".



Con sus manifestaciones, ha dicho la secretaria de Organización, Aznar "vuelve a atentar con la palabra" y a lanzar un mensaje "muy duro y contundente" contra el Gobierno y sus reglas de juego, a pesar de que Zapatero siempre le defiende cuando en algún foro internacional "se meten con él". Aznar, ha agregado Pajín, fue un presidente que "no practicó nunca" la participación política y ciudadana, sino que, por el contrario, "impuso visiones unilaterales", como la participación deEspaña en la guerra de Irak.